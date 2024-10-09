我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨拿獎跟老公視訊。（圖／周子娛樂）

▲林依晨拿獎用流利韓文致詞。（圖／courtesy of Busan International Film Festival）

林依晨6日與《不夠善良的我們》劇組入圍者柯震東、蔡健雅親自出席參加，由釜山國際影展舉辦的第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎，在釜山電影殿堂戶外劇場舉行頒獎典禮。林依晨在眾多亞洲優秀女演員中，拿下「最佳女主角獎」，她以流利的中、英、韓三種語言致詞，下台後也馬上跟老公視訊，見到老朋友胡歌更是興奮相認。林依晨當時得知入圍釜山影展時覺得有點不可思議，也透露出發釜山前沒有特別準備什麼幸運小物，林依晨說：「沒有幸運小物，只有幸運大物，就是我的經紀、妝髮及助理團隊！」她在獲獎時哽咽地表示：「她也透露，得獎後收到非常多家人、好友們的祝福，有些甚至很久沒有聯絡了，心裡覺得很溫暖很開心，也在第一時間跟老公視訊，分享喜悅。典禮上林依晨也與老搭檔胡歌，分別抱走最佳女、男主角獎。林依晨說兩人的座位很近，雙方卻都不知道彼此會到場，見面的第一句話是：「我真不知道你/妳會來！」林依晨與胡歌過去曾合作《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》，如今在同個大獎封帝后，相當有緣，也引起網友一片回憶殺。林依晨表示出發前並沒有特別被告知有誰會參與盛會，只能說到會場才發現處處是驚喜，很多熟面孔，像柳承龍、西島秀俊、周冬雨、吳慷仁、宋芸樺、柯佳嬿等人。也透露在休息室與蔡健雅聊了很多，像是表演、運動方面的心得交換，之後還約了要一起去做瑜伽和學體操。林依晨曾經說過，在《不夠善良的我們》出現之前，她一直在等待一個有灰度、又足夠複雜的角色，她表示，簡慶芬她足夠真實，無關乎對錯，更是一個女性真實的矛盾與選擇，也正是簡慶芬的算計與搖擺。精湛的演技，細膩詮釋了忌妒到自我和解的心境變化，帶給觀眾許多共鳴。在最佳女主角獎的競爭中，面對來自各地的強勁對手，包括周迅、朴寶英、迪安·薩斯特勞沃德約、二階堂富美及金惠奫等實力派演員，最終脫穎而出。這是林依晨繼2015年第10屆首爾國際電視節－亞洲之星大賞獲獎後，第二次在韓國奪下大獎，她感動地說：「快十年過去了，慶幸自己有好好生活、好好感受生命浪潮的所有高低起伏，才有機會因為這部戲、這個角色再次來到韓國參與這樣的盛會。」同時今年也以《不夠善良的我們》入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎的林依晨，希望這分幸運能延續到19日的金鐘獎上，令粉絲相當期待。