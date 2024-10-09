第七波信用管制持續影響著正在購屋流程中或準備購屋的民眾，信義代書指出，目前許多購屋族因不清楚現況而認為一貸難求，若不幸求助於不肖業者，可能引來貸款危機，提醒民眾小心兩種常見的房貸違法手段，包括「假合約」及「假買房」，擦亮雙眼買房更安心。
信義代書葉惠玲解釋，「假合約」載明高於實際成交金額的房價來向銀行申請更高額度的借款，事實上，目前有實價登錄系統及銀行鑑價機制，此法成功機率不高，但仍呼籲消費者要謹慎留意。她強調，信義房屋向各合作銀行透明公開成交價格，與銀行建立良好的互信基礎，信用有保障，對申請房貸更有利。
此外，有些業者可能利用「假買房」或「借名登記」等手法申請房貸。葉惠玲說明，假買房可能透過其他首購身分者，協助向銀行申請貸款額度，或宣稱將房產登記在他人名下，能爭取更優惠的貸款條件，這些做法有詐騙疑慮，提升不動產被騙走的風險。
另一種變形手法，是建議夫妻「假離婚」來申請房貸。葉惠玲解釋，這些行為可能影響伴侶關係，若後續被查出假離婚，當事人需返還貸款及寬限期利率，更可能面臨法律追訴，一旦實際貸款人無法按時還款，登記名義人的信用將受損，甚至需承擔剩餘債務，陷入嚴重的財務困境。
「這些不法行為可能觸犯詐欺罪、偽造文書等刑事責任，甚至面臨民事賠償。」葉惠玲特別提醒，若被銀行發現貸款申請基於不實資料，個人信用紀錄將受損，未來申請其他貸款也可能會更加困難。現行規定中，一般首購認定，將夫妻視作兩個獨立名額，因此無需假離婚，只要符合條件就能申請首購貸款。
選擇房仲服務時，往往會連產權登記、房貸銜接等流程合併考量。在房市政策收緊的壓力下，葉惠玲建議民眾慎選房仲業者及代書，可至內政部網站（https://resim.land.moi.gov.tw/Home/AgentIndex）依代書證號查詢地政士開業資料，以保護自身權益。
限貸令後，雖然市面上許多壽險公司紛紛開始承做房貸業務，但其可能對房貸業務不熟悉，而無法獲理想貸款成數。相較之下，選擇大型房仲品牌，無論在代書或房貸方面都較有保障。葉惠玲表示，信義房屋提供房仲、代書、推薦房貸等一條龍服務，除了有數位房貸外，近期更與承辦房貸業務的大型壽險公司合作，提供更有餘裕的房貸水位。只要符合央行信用管制規範，不用排隊就能申辦（需視壽險公司案件處理速度進行），並提供優惠房貸利率（隨主管機關政策滾動式調整）。
針對非首購者，信義代書提醒應仔細評估財務狀況，確保能夠承擔更高的首付款；提前與銀行溝通，了解最新的貸款條件和利率。信義房屋秉持「先義後利」的精神，全力協助客戶完成家業夢想，並承諾買方「四大保障，二項安心」，包括漏水保固、買賣價金履約保證、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障，以及凶宅安心保障服務、蟲蛀保障服務等，確保交易順利及居住安全，讓消費者安心成家。
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此外，有些業者可能利用「假買房」或「借名登記」等手法申請房貸。葉惠玲說明，假買房可能透過其他首購身分者，協助向銀行申請貸款額度，或宣稱將房產登記在他人名下，能爭取更優惠的貸款條件，這些做法有詐騙疑慮，提升不動產被騙走的風險。
另一種變形手法，是建議夫妻「假離婚」來申請房貸。葉惠玲解釋，這些行為可能影響伴侶關係，若後續被查出假離婚，當事人需返還貸款及寬限期利率，更可能面臨法律追訴，一旦實際貸款人無法按時還款，登記名義人的信用將受損，甚至需承擔剩餘債務，陷入嚴重的財務困境。
「這些不法行為可能觸犯詐欺罪、偽造文書等刑事責任，甚至面臨民事賠償。」葉惠玲特別提醒，若被銀行發現貸款申請基於不實資料，個人信用紀錄將受損，未來申請其他貸款也可能會更加困難。現行規定中，一般首購認定，將夫妻視作兩個獨立名額，因此無需假離婚，只要符合條件就能申請首購貸款。
選擇房仲服務時，往往會連產權登記、房貸銜接等流程合併考量。在房市政策收緊的壓力下，葉惠玲建議民眾慎選房仲業者及代書，可至內政部網站（https://resim.land.moi.gov.tw/Home/AgentIndex）依代書證號查詢地政士開業資料，以保護自身權益。
限貸令後，雖然市面上許多壽險公司紛紛開始承做房貸業務，但其可能對房貸業務不熟悉，而無法獲理想貸款成數。相較之下，選擇大型房仲品牌，無論在代書或房貸方面都較有保障。葉惠玲表示，信義房屋提供房仲、代書、推薦房貸等一條龍服務，除了有數位房貸外，近期更與承辦房貸業務的大型壽險公司合作，提供更有餘裕的房貸水位。只要符合央行信用管制規範，不用排隊就能申辦（需視壽險公司案件處理速度進行），並提供優惠房貸利率（隨主管機關政策滾動式調整）。
針對非首購者，信義代書提醒應仔細評估財務狀況，確保能夠承擔更高的首付款；提前與銀行溝通，了解最新的貸款條件和利率。信義房屋秉持「先義後利」的精神，全力協助客戶完成家業夢想，並承諾買方「四大保障，二項安心」，包括漏水保固、買賣價金履約保證、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障，以及凶宅安心保障服務、蟲蛀保障服務等，確保交易順利及居住安全，讓消費者安心成家。