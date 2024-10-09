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▲發文者也拍出了爆炸時的慘況，插座部分沒有受到損壞，有網友認為應該是行動電源出包的機率較高。（圖／翻攝Dcard）

▲專家提供挑選行動電源的6項原則。（圖／記者周淑萍攝）

使用行動電源要小心！有網友在Dcard上發了一篇警示文，在文中提到，睡前將行動電源放置在桌上進行充電，不料竟在睡夢中被爆炸聲給驚醒，突然「轟」的一聲，還有灼熱的火焰掃過臉頰，眼睛睜開第一個想法是 「世界末日了嗎？」所幸在家人的協助下將火撲滅才沒有釀成大禍。此文一Po引發網友熱議，有民眾驚覺使用了同款而感到驚嚇。《NOWnews今日新聞》實際去電該行動電源品牌廣穎公司，公關邱翎喻表示目前已經和消費者取得聯繫，爆炸的原因還需要拿到產品才能進一步了解。Dcard有網友發文指出，自己使用SP廣穎的某一款行動電源，已經用了2年，期間都沒有異狀，但某日半夜在充電的狀態下竟然爆炸。發文者提到，放在床邊櫃上的行動電源爆炸，且燃起熊熊火焰 放眼望去空中都是黑色灰燼，包含床單、棉被、櫃子、牆壁都沾染上，後來在家人的協助下把火滅了，事後發現身上有些燙傷痕跡，但覺得「能活著已經很好了」，顯見爆炸讓發文者心中留下了巨大有陰影。照片上看來爆炸的威力不小，有人直言「爆炸殘骸的圖好震撼」，看到照片後表示「買同品牌，服役一年多，現在充電速度慢不少」、「最好不要睡覺的時候充電， 每次看到爆炸的po文都覺得好恐怖」。此外，爆炸的時候只有行動電源有火，插座沒有損傷，有網友認為可能是行動電源出問題，原Po文者透露使用的品牌是SP廣穎，已經和廠商取得聯繫，目前正在等廠商來回收行動電源，且爆炸恐怖的經歷讓他充電更加小心，「現在都在我清醒的時候充電，而且都離得遠遠地，真的太可怕了！」《NOWnews今日新聞》致電該行動電源品牌廣穎公司，公關邱翎喻表示目前已經和消費者取得聯繫，異常的行動電源會取回由內部人員進行檢視。官方透露，該產品一直以來都是熱賣品項，至今沒有爆炸或是相關異常的狀況出現，該案例目前為個案，而詳細爆炸的原因還需要拿到產品才能進一步了解。3C YouTuber Tim哥提醒，如果每次充電時設備溫度都會異常變高，甚至到燙手的情況，很有可能設備已經有損壞，同時充電器、充電線有明顯融化跡象，或是塑膠融化的氣味、燒焦痕跡等都不建議繼續使用。Tim哥自己選擇行動電源的原則有6點：1有通過台灣BSMI規定認證，會比較安全，可以保護電路，當異常時會自動關閉充電避免損傷手機。2看清楚額定容量電源是多少，而不是業者講的1萬容量，而是轉換出來的真實電源容量。3如果強調是多合一的行動電源，那「保護機制」有哪些，台灣有規定要載明，以其製造生產年份是什麼，都必須要留意。4注意廠商的電池用料。5代工廠是否可以信任6好攜帶的款式。