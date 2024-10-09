2024年諾貝爾物理學獎於台灣時間10月8日下午揭曉，美國科學家約翰．霍普菲爾（John J. Hopfield）和加拿大學者、有「AI教父」之稱的傑佛瑞．辛頓（Geoffrey E. Hinton）共同獲獎，現年91歲的霍普菲爾德在受訪時則提到，人工智慧的發展本身沒有問題，可一旦失控就令人憂心。
今年諾貝爾物理學獎由約翰．霍普菲爾和傑佛瑞．辛頓獲得殊榮，以表彰他們使用統計物理學的模型，發展出方法，讓人工神經網路能夠用於機器學習，帶來突破性的研究與應用。
諾貝爾物理學獎委員會主席艾倫．穆恩斯（Ellen Moons）表示：「這兩位得獎者的工作已然產生了極大益處。在物理學領域，我們已經非常廣泛地應用人工神經網路，例如開發具有特定性質的新材料。」
現年91歲、擔任普林斯頓大學物理學教授的霍普菲爾，以他對人工神經網路的早期貢獻而聞名。他的研究推動了粒子物理、材料科學和天體物理等領域的發展，人工神經網路也因此成為這些領域的重要工具；在得獎後，霍普菲爾德在接受採訪時表示，人工智慧本身沒有問題，但它結合了過多的信息，一旦失控，可能會帶來嚴重的後果。他對人工智慧的潛在風險表達了憂慮，呼籲人類應該更謹慎地對待這些發展。
辛頓則是有「AI教父」和「深度學習之父」之稱的76歲科學家，他的研究覆蓋反向傳播演算法、分散式表徵等關鍵技術領域。他在得知獲獎時表示十分驚訝，並坦言對人工智慧的快速發展感到既興奮又擔憂。辛頓曾經多次警告，人工智慧若超越人類智力，將可能帶來難以預測的危險，是「AI末世論」的支持者之一。
辛頓認為，「有相當多的研究者認為在接下來的20年，人工智慧就會比我們更聰明，我們必須用力地去思考，到時候該怎麼辦。」
物理獎得主公布後，化學獎、文學獎、和平獎依序於本周三（9日）至周五（11日）揭曉，自今年10月7日起，諾貝爾獎委員會將依序揭曉生醫、物理、化學、文學、和平等5座獎，其餘獎項將於接下來的幾天揭曉，各獎獎金為1100萬瑞典克朗（約新台幣3414萬元），若得主超過1人則由共享殊榮者分享獎金。
〔化學獎〕10月9日（周三）17：45
〔文學獎〕10月10日（周四）19：00
〔和平獎〕10月11日（周五）17：00
〔經濟學獎〕10月14日（周一）17：45
（本文提及之「2024諾貝爾物理獎官方新聞」資料採用《台灣科技媒體中心》專業翻譯）
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諾貝爾物理學獎委員會主席艾倫．穆恩斯（Ellen Moons）表示：「這兩位得獎者的工作已然產生了極大益處。在物理學領域，我們已經非常廣泛地應用人工神經網路，例如開發具有特定性質的新材料。」
兩位諾貝爾物理學獎得主使用物理學工具發展出方法，成為現今強大的機器學習的基礎。約翰．霍普菲爾創建了一種關聯式記憶，可以儲存與重建資料中的圖像和其他類型的模式（pattern）。傑佛瑞．辛頓發明了一種能自動發掘資料屬性的方法，因而能執行像是辨識圖像中特定元素的任務。
現年91歲、擔任普林斯頓大學物理學教授的霍普菲爾，以他對人工神經網路的早期貢獻而聞名。他的研究推動了粒子物理、材料科學和天體物理等領域的發展，人工神經網路也因此成為這些領域的重要工具；在得獎後，霍普菲爾德在接受採訪時表示，人工智慧本身沒有問題，但它結合了過多的信息，一旦失控，可能會帶來嚴重的後果。他對人工智慧的潛在風險表達了憂慮，呼籲人類應該更謹慎地對待這些發展。
辛頓則是有「AI教父」和「深度學習之父」之稱的76歲科學家，他的研究覆蓋反向傳播演算法、分散式表徵等關鍵技術領域。他在得知獲獎時表示十分驚訝，並坦言對人工智慧的快速發展感到既興奮又擔憂。辛頓曾經多次警告，人工智慧若超越人類智力，將可能帶來難以預測的危險，是「AI末世論」的支持者之一。
辛頓認為，「有相當多的研究者認為在接下來的20年，人工智慧就會比我們更聰明，我們必須用力地去思考，到時候該怎麼辦。」
物理獎得主公布後，化學獎、文學獎、和平獎依序於本周三（9日）至周五（11日）揭曉，自今年10月7日起，諾貝爾獎委員會將依序揭曉生醫、物理、化學、文學、和平等5座獎，其餘獎項將於接下來的幾天揭曉，各獎獎金為1100萬瑞典克朗（約新台幣3414萬元），若得主超過1人則由共享殊榮者分享獎金。
〔化學獎〕10月9日（周三）17：45
〔文學獎〕10月10日（周四）19：00
〔和平獎〕10月11日（周五）17：00
〔經濟學獎〕10月14日（周一）17：45
（本文提及之「2024諾貝爾物理獎官方新聞」資料採用《台灣科技媒體中心》專業翻譯）