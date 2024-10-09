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▲央行業務局長潘榮耀今（9）說明第七波信用管制為繼承房產者與換屋者的解套措施。（圖／央行提供）

▲全台核發住宅使照量前五名之縣市。（圖／住商機構提供）

央行第七波信用管制措施一覽 9月20日起實施





▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

中央銀行（央行）今（9）午宣布第七波信用管制「3大鬆綁」措施，包括排除繼承、換屋及已簽約都不受第七波打房管制。央行為房貸開後門訊息引發討論，不少FOMO買房族一見「」，紛紛追問：「我去年9月定的預售屋，這樣可以排除嗎？」對此，專家搖頭，直說沒有那麼容易。由於第七波信用管制措施中兩點，限制名下有房產者再買房不能使用寬限期、第2戶貸款成數降為5成，被指恐傷及繼承房者、換屋等無辜族群。央行今（9）午宣布3大鬆綁，包括排除繼承、換屋及已簽約，都不受第七波信用管制影響。其中，央行新聞稿中提到的第三大點「自然人已簽訂購屋（包括成屋及預售屋）合約，即將申辦貸款時」，讓不少前陣子簽約購入預售屋者，看見一絲模糊的曙光，紛紛追問「」、「」、「我的預售屋2031年交屋算嗎」。對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶搖頭了，他告訴《NOWnews今日新聞》說，「已簽訂購屋（包括成屋及預售屋）」一點有兩大前提，必須先是符合前面繼承或換屋條件，「即將」是指9月20日前交屋的才符合，而且還要符合不是高價住宅，才能不受「名下有房產者再買房禁用寬限期」及「第2戶限貸5成」管制。央行業務局局長潘榮耀在記者會中表示，祭出信用管制後，就收到不少民眾陳情，以繼承為大宗、部分是「異地工作」者，過去房子和兄弟姊妹共同持有，但北上工作想買房住，首購就會受到寬限期的規範，因此今針對此類個案提出解套。由於建商取得使用執照後得在6個月內通知交屋，也就是今年4月發使照的建案最晚得在9月交屋。住商機構彙整內政部統計，觀察全台六都加新竹縣市以外，今年4~7月各縣市核發住宅使照量，1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。