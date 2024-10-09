中信兄弟為備戰台灣大賽，今（9）日最後一場交手樂天桃猿的例行賽前，將14名主力下放二軍，包含洋投克迪、猛登、德保拉還有打者王威晨、陳子豪、曾頌恩等人。另一方面，有11名選手從二軍被拉上一軍，其中包含2024年季中選秀的第一指名許庭綸，且將迎來生涯首秀。
全力備戰台灣大賽 開箱第一指名
兄弟在7日擊敗台鋼雄鷹後，確定繼下半季封王後，順利拿下全年度戰績第一，直接保送台灣大賽，後續的例行賽，不影響戰績排名，也進入「消化試合」階段。
因此，兄弟在今（9）日將克迪、曾頌恩、猛登、岳東華、德保拉、呂彥青、江坤宇、鄭凱文、高宇杰、李振昌、詹子賢、謝榮豪、陳子豪還有王威晨，共14名主力下放二軍休息。
同時，將11位球員從二軍拉上一軍，包含今年選秀第一指名許庭綸。兄弟和許庭綸以簽約金540萬、月薪6萬簽下合約，本季已在二軍出賽9場，總共17打數敲出5支安打，打擊率2成94、上壘率4成8、長打率2成94，以高中畢業生來說，已是相當不錯的表現。
我是廣告 請繼續往下閱讀
兄弟在7日擊敗台鋼雄鷹後，確定繼下半季封王後，順利拿下全年度戰績第一，直接保送台灣大賽，後續的例行賽，不影響戰績排名，也進入「消化試合」階段。
因此，兄弟在今（9）日將克迪、曾頌恩、猛登、岳東華、德保拉、呂彥青、江坤宇、鄭凱文、高宇杰、李振昌、詹子賢、謝榮豪、陳子豪還有王威晨，共14名主力下放二軍休息。
同時，將11位球員從二軍拉上一軍，包含今年選秀第一指名許庭綸。兄弟和許庭綸以簽約金540萬、月薪6萬簽下合約，本季已在二軍出賽9場，總共17打數敲出5支安打，打擊率2成94、上壘率4成8、長打率2成94，以高中畢業生來說，已是相當不錯的表現。