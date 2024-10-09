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▲蕭敬騰在週末迎娶Summer，屆時將有不少大咖到場。（圖／IG jam_hsiao0330）

金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）去年登記結婚，預計本週將舉辦婚宴，他日前也大方分享婚紗照，並說自己已經安排好休假，讓外界相當期待。而現在也有消息指出，因為蕭敬騰夫妻倆在演藝圈的人緣非常好，因此屆時將有不少大咖到場，包括向華強陳嵐夫妻、郭台銘妻子曾馨瑩等人，而2人的婚禮花童則由女神林熙蕾的2位女兒擔任。據《壹蘋新聞網》報導，蕭敬騰的世紀婚禮將在本周登場，現在有部分細節曝光，他們婚禮的花童將由林熙蕾的2位女兒擔任。原來是因為林熙蕾大女兒「心心」的乾爹就是蕭敬騰，林熙蕾小女兒「蜜蜜」則是Summer後來認的乾女兒，如今2人結婚，乾女兒也不能缺席。先前蕭敬騰求婚成功時，林熙蕾也在IG用女兒的口吻寫下，「爹爹和乾媽終於結婚了！從出生到現在等了12 年，等到都快長得和你們一樣高了。」看得出來她們已經迫不及待要一起參與這場盛會。另外，部分賓客名單也已經曝光，蕭敬騰的乾爹乾媽「龍五」向華強陳嵐夫妻，將帶著媳婦郭碧婷現身，另外郭台銘老婆曾馨瑩也將到場，屆時現場勢必眾星雲集。不過天王周杰倫因為當天在新加坡有演唱會，因此應該無法出席祝福；而羅志祥近來忙著錄製選秀節目，日前也透露沒有收到喜帖，所以也可能不會現身。蕭敬騰自己似乎也很期待婚禮來臨，上個月底在IG分享婚紗照，表示正式成為人夫已經快滿1年，近來終於替自己安排休假，將帶著蕭太太和親友們舉辦一場溫馨的聚會。他透露現場會收禮金，且越大包越好，「因為我們什麼都不缺，所以我們要把你們的愛，分享給需要的人，全數捐出，讓幸福延續出去！所以不要客氣，放心包給我們。」