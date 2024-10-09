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美國麥當勞近年生意不振，最新一季的門市店業績比去年同期下滑0.7％，刺激美國麥當勞推出多項促銷措施衝買氣。不過，還來不及等到促銷措施發揮效果，美國麥當勞最大的薯條供應商藍威斯頓（Lamb Weston）宣布，裁員400人並關閉部分生產線，以削減支出度過難關。根據《NBC》報導，藍威斯頓是北美最大的炸薯條生產商，客戶包括各速食連鎖店以及其他餐廳和一般雜貨店，藍威斯頓既是美國麥當勞薯條的最大供應商，美國麥當勞也是藍威斯頓最大的客戶，佔其銷售額的13％，雙方關係十分密切。正因如此，受到美國麥當勞生意不振波及，藍威斯頓上週宣布裁員400人並關閉部分生產線，以應對客戶需求放緩的市場現況，裁員人數約佔員工總數的4％。藍威斯頓的股價今年迄今已大跌35％。藍威斯頓表示，美國民眾消費的炸薯條中約80％來自像麥當勞這樣的速食連鎖店，隨著通貨膨脹讓在外用餐的成本飆漲，人們減少去速食店的次數，需求低迷導致馬鈴薯供應過剩。藍威斯頓表示，全美速食連鎖店與去年同期相比，客流量下降了2％，與上一季度相比則是下降了3％。麥當勞正在推出低價促銷特餐，想要吸引顧客回來。不過，促銷特餐只包含一份小薯，對藍威斯頓的幫助有限。事實上甚至可能沒有幫助，藍威斯頓的執行長曾抱怨，許多速食業者推出的促銷方案都僅提供小份薯條，如果消費者購買一般套餐反而都是中薯。