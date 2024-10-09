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▲LG電子衣櫥可以同時替5件衣物進行殺菌除臭。（圖／官方提供）

▲即日起至10月20日到LG Styler快閃店參加指定任務就送LG Styler專屬香氛噴霧，同時還有機會抽中LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代。（圖／記者周淑萍攝）

LG電子衣櫥在疫情期間的銷量亮眼，甚至需要排隊等機器，當時民眾大多是為了消毒殺菌為主要訴求而購機，根據LG觀察，疫情後衣物的護理上消費者轉為除味。選在台北時裝週期間，LG今（9）日宣布引進全新升級的LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代，加入了蒸氣護理用來殺菌除異味，並內建掛燙機和褲線管理器，對於經常需要穿正裝的人來說可以更快的燙整衣物。LG今（9）日在台推出第二代LG Styler蒸氣電子衣櫥，相較於多年前的第一個版本，其實中間都有小改版，但主要的功能沒變，皆透過擺動、蒸氣等方式來除菌、消除異味。這次第二代產品，和記者早些年看到的功能有了明顯的變化，像是加入了雙重蒸氣護理技術™，官方指出可以去除99%的細菌與異味， 意味冬天去吃麻辣鍋、烤肉後厚重的外套不用洗，直接放進電子衣櫥殺菌除味。二代機跟上AI時代，加入智慧擺動衣架，有6種擺動模式可抖落灰塵， 以及AI智慧偵測系統能根據衣物的重量與長度，推薦最佳護理行程。另外內建高壓蒸氣掛燙機與折疊式褲線管理器，能快速平整衣物，還能恢復褲線挺直，對經常需要穿正裝的人來說相當方便，且為了避免衣物受潮有室內除濕系統與自動循環通風功能。價格為49,900元起。產品功能豐富，對於講究衣物護理的消費者是理想選擇，但對於一般日常衣物需求的用戶來說，價格可能較高了一些，且衣櫥的體積不小，居家環境也需要考量進去。新品推廣期間，即日起至10月20日臺北時裝週活動期間，到LG Styler快閃店參加指定任務就送LG Styler專屬香氛噴霧，同時還有機會抽中LG Styler蒸氣電子衣櫥第二代。