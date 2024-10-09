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▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

央行針對第七波打炒房端出防錯殺配套，繼承取得的房屋，直接排除在限貸令的戶數計算之外；換屋則以簽結書因應，保障換屋族的貸款成數及寬限期；而已簽約即將申貸的預售屋、新成屋購屋族，只要是申辦新青安，便可不受第1戶、第2戶的購屋貸款限制。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行本次的配套措施，針對繼承族、新青安族採取寬鬆認定，換屋族的資金壓力也獲得紓解，可舒緩了換屋族和繼承族的心理壓力。但由於第七波信用管制之後，存準率上調，就算定義標準放寬，銀行願意受理承貸，許多購屋族仍須排隊苦候，擠不進房貸窄門，或者利率高到令人卻步，因此第四季的買氣仍是考驗，量縮趨勢不變。張旭嵐表示，限貸令實施後，由於買賣雙方對於貸款下不來，是否為不可歸咎雙方之因素有歧見，導致市場上衍生許多買賣糾紛，但央行在配套方案中，特別提及買賣契約中「不可歸責於雙方時」的解約機制，形同為限貸令開啟了解約的詮釋，若買賣雙方往解約方向處理，短時間會掀起解約潮，市場待售物件會增加，增加首購族的選擇性。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，央行避開可能會錯殺到的族群，但整體而言房貸的水龍頭還是沒有打開。此次針對換屋族群的新規範，針對有房無貸的族群，與承貸金融機構切結約定一年內出售，得不受本規定不得有寬限期之限制，其餘換屋族群仍是按照先前規範，可以與銀行切結取得較好的貸款條件。