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▲曾國城（左圖）與夏于喬（右圖）今年都分別入圍金馬獎，同時擔任金鐘獎頒獎人。（圖／三立提供）

▲阿KEN（左圖）與納豆（右圖）搭檔主持多年，這次在金鐘典禮再度合體。（圖／三立提供）

「第59屆金鐘獎」節目類及戲劇類金鐘獎典禮將分別於10月18、19日在台北流行音樂中心正式登場。本屆節目類由觀眾票選的「最具人氣綜藝節目獎」，頒獎人邀請到奧運金牌拳擊手林郁婷，這次邀請到她蒞臨，可謂是「金上加金」。戲劇類頒獎人更是星光熠熠，歷屆視帝、視后眾星雲集。今年由梁修身、黃柏雄榮獲「特別貢獻獎」。金鐘獎星光大道將在晚上5點揭開序幕，節目類將由黃豪平與木木（林葦妮）主持，戲劇類則是楊小黎搭配侯彥西。頒獎典禮將在7點開始，主持人則是吳姍儒與姚淳耀，也都是首次獨挑大樑接下金鐘獎主持棒。「兒童及少年節目獎」頒獎人邀請到情同母子的趙小僑及劉子銓，趙小僑與繼子劉子銓雖無血緣關係，感情卻非常好，這也是兩人首次同台頒獎。同期出道的阿KEN與納豆搭檔主持多年，納豆2022年生病休養，積極復健後重返工作崗位，這次兩人分別頒發「生活風格節目獎」與「節目類剪輯與導演獎」。另曾國城與夏于喬今年都分別入圍金馬獎，曾國城連續10年入圍，並已奪下6座金鐘，今年也以《女王大人》再度入圍「綜藝節目主持人獎」，可謂雙喜臨門，他與夏于喬將共同頒發「節目類導播獎」與「節目類節目創新獎」。在戲劇類金鐘獎方面，「最具人氣戲劇節目獎」將由主持人姚淳耀與厭世姬共同頒發，厭世姬曾以《模仿犯》獲得第58屆迷你劇集（電視電影）編劇獎。「戲劇類節目燈光獎」、「戲劇類節目攝影獎」及「戲劇類節目剪輯獎」等獎項則由去年以《不良執念清除師》大受歡迎的男男CP曾敬驊和彭千祐久違合體頒發，此次兩人雙雙入圍，彭千祐更是雙料入圍新人和男配角。而鍾欣凌去年是典禮節目主持人，今年她受邀頒發「迷你劇集(電視電影) 男配角獎」，「迷你劇集(電視電影) 女配角獎」則由Darren邱凱偉頒發。「迷你劇集(電視電影) 男主角獎」則邀請到以《不夠善良的我們》入圍「迷你劇集男配角獎」的柯震東擔任頒獎人；並由蔡昌憲頒發「迷你劇集(電視電影)女主角獎」，「迷你劇集獎」及「迷你劇集(電視電影)導演獎」則由入圍男配角的鄭元暢頒發。金鐘常客楊貴媚今年憑《有生之年》入圍「戲劇節目女主角獎」，她將與導演嚴藝文共同頒發「戲劇類節目創新獎」、「戲劇節目編劇獎」。劉俊謙曾入圍第57屆金馬獎最佳新演員，第26屆台北電影獎最佳男配角，今年他以《此時此刻》入圍「戲劇節目男主角獎」，他將與林柏宏共同頒發「戲劇節目男、女配角獎」。「戲劇節目男主角獎」頒獎人是金鐘視帝薛仕凌搭配以《此時此刻》入圍「戲劇節目女主角獎」的賈靜雯。典禮最後頒發的「戲劇節目女主角獎」及「戲劇節目獎」頒獎人，則是《八尺門的辯護人》入圍「迷你劇集最佳男主角」的李銘順與去年的金鐘影后蔡淑臻。