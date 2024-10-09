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▲陳緗妮近來忙著籌備音樂作品和婚禮，還要照顧家庭，生活非常忙碌。（圖／馬槽音樂提供）

歌手謝和弦（阿扣）和老婆陳緗妮的婚禮進入倒數階段，不過在婚禮之前，陳緗妮還有大事要宣布，就是她今（9）日推出全新音樂作品〈冷〉，新歌用來致敬在挫敗中依舊努力奮鬥的每個人。她透露這首歌錄了3年，因為原本的音檔不小心遺失，所以現在又重新編了新的版本。而除了工作之外，陳緗妮平時還要忙家庭生活，被問到和老公謝和弦的感情，陳緗妮透露，2人以前吵架都會冷戰，需要彼此冷靜一下，不過自從大女兒出生後，他們就再也沒有吵過架。陳緗妮這次挑戰抒情慢歌，詞曲出自角頭音樂製作人潘信維之手、編曲則由華流音樂製作人王士榛雕琢，這是她第一次挑戰抒情搖滾的風格。而陳緗妮平時要照顧孩子、身兼經紀人，現在還斜槓當起歌手 ，謝和弦全心支持，只有一句：「妳開心就好！」她也勉勵自己：「還是會想一直唱下去，因為是自己喜歡做的事情，也想知道自己可以做到什麼程度。」談起錄音甘苦，陳緗妮透露，這首歌錄了3年，原本的音檔因為製作人硬碟壞了，導致檔案遺失。如今過了3年想要發行，製作人又重新再編一個新的版本，她也說：「慢歌真的很難唱！錄音的時候是滿頭大汗，就是非常專注，沒有辦法有其他畫面，只能專心把每一個字唱好，可以說這首歌真的花了3年的功夫消化。」陳緗妮也被問到，夫妻倆會有冷戰的時候嗎？陳緗妮幸福甜回：「大女兒出生後我們就沒有吵過架了，但我們以前吵架真的也算是『冷』戰型的，意見不合的時候都需要冷靜一下。」而近來忙著籌備音樂與婚禮，是否會壓力極大？她坦言：「壓力是真的滿大的，但其實都不是事情本身，而是因為要做很多事，覺得時間不夠用。目前最棘手的應該還是顧小孩和工作的時間分配，還有非常需要睡眠。」被問及還會有自己放鬆的小時光？她苦笑：「要等孩子睡了才有Me time，我都還是會趕緊拿起手機繼續聯繫未完成的工作。婚禮前有想辦法擠出幾小時來去保養一下。」婚禮籌備過程夫妻倆發生意見相左怎麼辦？她非常自在表示：「目前一切都差不多就緒，阿扣幾乎是全部交給我，但我們還是會偶爾一起討論。意見不同的時候，我會聽他的想法來做調整，畢竟婚禮是兩個人的。」