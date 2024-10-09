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立院內政委員會今（9）日邀請客委會等相關部會針對「修正台灣台語政策」進行專案報告，國民黨立委洪孟楷質詢客委會主委古秀妃時，古秀妃以客語答詢，而洪隨即稱「我其實是聽不懂客語，你是要我戴耳機？」而國民黨籍召委徐欣瑩則稱「請用國語、華語」。對此民進黨議員卓冠廷痛批，《國家語言發展法》三讀都5年了，當個立委法治、平等知識還這麼低落，有夠恐怖，轟徐欣瑩身為召委已經違法最該道歉。卓冠廷表示，命令客委會主委備詢用華語不要用客語，身為召委的徐欣瑩已經違法，最該道歉，強調《國家語言發展法》三讀都5年了，當個立委法治、平等知識還這麼低落，有夠恐怖。卓冠廷表示，客語也是國語，《國家語言發展法》2019年就通過，立法院早在上一屆2020年的時候就開始試辦通譯機制，國會做表率，要推動國家語言的平等不受限制，本就該如此，也同樣支持前立委陳柏惟在通譯機制剛上路的當年堅持用台語質詢，現在上路這麼多年了，大家更該習慣了吧？卓冠廷說，洪孟楷今天一副不想用通譯的樣子，已經夠不尊重，如果立委希望可以用更有效率的溝通方式，也明確表達自己不懂，那雙方好好溝通用哪個語言，不行嗎？並更不能接受徐欣瑩直接霸道命令官員使用華語備詢，根本就已經違背《國家語言發展法》卓冠廷表示，客委會主委用客語全程報告，古秀妃不是第一人，李永得主委時期就有，也有委員直接用客語質詢，國會使用母語質詢表達立場、透過電視機轉播展現對母語重視的例子更是不在少數，強調這裡是台灣，國家語言很多，「不用這麼害怕不是華語的語言！」