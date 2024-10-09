我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳零九透露，自己對鏡頭很敏感，不過現在被路人拍下已經很習慣了。（圖／種子音樂提供）

「創作男神」陳零九於10月9日推出全新創作單曲〈也曾想走進你的心底〉，這首歌延續了他招牌的「九式情歌」風格，講述了一段「愛而不得」的感情故事。靈感來自於人們在感情中經歷的各種情緒起伏，從好感到分離的過程，這首歌透過音樂細膩地展現了沉浸、後悔與遺憾的情感。這次單曲封面還採用「被偷拍」的視角，他也罕見吐露身為公眾人物被偷拍的想法。陳零九這次的歌曲副歌開頭即是歌名〈也曾想走進你的心底〉，簡潔直接的表達方式傳遞出情感上的悲傷和無奈，搭配弦樂編排，疊加整體的悲傷寂寞的情緒氛圍。陳零九分享這首歌的靈感來自於每個人都可能經歷過的情感狀況，他表示：「不論最終是否能與對方在一起，總希望能夠好好愛眼前的人，並期待這段感情能夠走進對方的生活，可惜這段過程卻沒有那麼如意。」他也舉例，就像小時候暗戀同學的青澀階段一路到人生過程中，總是曾有過喜歡但最後卻追不到對方，感到非常遺憾。此次單曲封面拍攝也別具巧思，採用了「被偷拍」的視角，傳遞一種內心情感外流的感覺。拍攝過程中，陳零九穿梭在停車場及戶外走路，以不經意的姿態讓攝影師「偷拍」捕捉畫面，他笑說：「偷拍的角度讓人有種窺探隱私、把心裡的故事挖出來給大家看的感覺，像是觀察者從對方家中出來的路途上無意間被捕捉。」雖然不需要特地對著鏡頭擺姿勢，但陳零九坦言自己對於鏡頭十分敏感，仍然感覺像是在被拍攝，這對他來說也是一種挑戰。另外，陳零九因為人氣非常高，平時難免在路上會被粉絲或路人拍下，被問及被路人巧遇或偷拍的感受，陳零九表示，身為公眾人物，這種情況已經逐漸習慣，因此態度相對平靜。