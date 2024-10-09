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▲日前高雄發生一起剛滿2歲的陳姓男童遭宋姓保母接連施虐致死的案件，近期橋頭地檢署偵結起訴宋姓保母。（示意圖／取自pixabay）

駭人虐童案再度發生！日前高雄發生一起剛滿2歲的陳姓男童遭宋姓保母接連施虐致死的案件，近期橋頭地檢署偵結起訴宋姓保母，而她的身分更被發現竟是5個孩子的媽媽，甚至還有經營臉書粉專「林家有五之」，時常大談育兒知識與心得，而本次虐兒案曝光後，也瞬間讓她的網路社群被憤怒民眾灌爆。據了解，本案遭虐待的2歲男童，自去年因為喪母，父親必須身兼母職，經過朋友介紹而認識宋女，因此從去年2月開始，便以每月3萬元酬勞委託宋女全日托育，在第一年並無異狀，今年雙方才維持托育之關係。怎料在今年6月6日，宋姓保母突然將男童緊急送醫，但到院時陳姓男童已經奄奄一息，經搶救仍宣告不治。後續檢察官對男童遺體進行相驗，發現男童頭部合計有15處新舊傷勢，其中7處疑為棍棒、鞋拔等物導致受傷的傷口，懷疑男童生前遭到施虐。後續橋頭地檢署主任檢察官陳竹君隨即組成婦幼保護小組展開偵辦，並前往宋姓保母家中調閱監視器畫面，直接抓到在5月30日，宋姓保母曾數次拿起鞋拔朝陳姓男童毆打，還因為男童不願吃飯，用力捏他大腿，還曾將男童抓起重摔，後續的施虐行徑長達一週。惡行惡狀全被自家監視器錄下，也讓橋頭地檢署偵結起訴宋女，目前她仍被羈押中，本案將採國民法官審理。消息經媒體曝光後，也讓大批憤怒的台灣網友湧入宋姓保母所經營的臉書粉專，痛批她罪大惡極，身為5個孩子的媽媽，卻不把別人孩子當人施暴。