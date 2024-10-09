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▲「Fubon Angels」的Jessy又氣又無奈，哭笑不得的把文章轉發進自己的Threads，反擊酸民口中的「見雨就躲」。（圖／Jessy Threads）

▲許多球迷也紛紛PO出當時影片護航，在粉絲分享的影片中，本土啦啦隊穿著雨衣在大雨中賣力應援，並不存在「見雨就躲」一說。（圖／Jessy IG）

近來全台受到颱風的影響，降雨不斷，天候不佳導致中華職棒等戶外運動賽事不斷拖延外，為其應援的啦啦隊女孩們也飽受大雨的困擾，在又濕又滑的場地熱舞成為她們的一大挑戰。不料，日前卻有網友在匿名論壇中開嗆，「拉踩」富邦本土啦啦隊女孩「見雨就躲」，還稱只有隊員李雅英敬業，氣的其他啦啦隊員不忍直酸對方：「整場球賽唯一看到的啦啦隊只有雅英！」中華職棒富邦悍將日前對上統一獅，而富邦的啦啦隊女孩「Fubon Angels」也到場應援，其中合約已經到期的韓籍隊員李雅英意外驚喜現身球場應援，甚至在雨中也不忘服務球迷，令粉絲相當感動。不過事後，卻有酸民在臉書粉專「靠北大巨蛋/啦啦隊」中嘲諷寫下：「李雅英有夠敬業，沒有班還淋雨服務球迷，哪像本土啦啦隊遇到下雨就馬上躲雨，只有毛毛雨就穿雨衣給砲哥撐傘。」斷章取義的內容瞬間引來其他啦啦隊的不滿，同團的Jessy、丹丹與安娜也在Threads上PO文反嗆，為其他成員們發聲、還原事件真相。「Fubon Angels」的Jessy見此文後又氣又無奈，哭笑不得的把文章轉發進自己的Threads配文寫下：「我笑了，姐妹們快把昨天新莊水樂園的影片秀出來」，反擊酸民口中的「見雨就躲」，也補充解釋自己發文是看不慣「踩一捧一」的言論，心酸坦言：「雖然支持自己喜歡的女孩很棒，但不能忽視其他人的認真，也相當心疼淋雨還要被誤會的女孩們！」同團隊友丹丹現身留言區幫腔，忍不住直言開嗆：「只能說他整場球賽唯一看到的啦啦隊只有雅英，我們都是透明的」，安娜也偷酸：「好吧好吧下次下雨我去場中帆布上滑水表演服務球迷。」見到女孩們無辜受傷，許多球迷紛紛PO出當時影片，打臉護航：「真令人頭痛的言論？」、「這個人在開玩笑吧 昨天全部FA在媒體區吹頭髮的狼狽模樣沒看到嗎」、「這樣還不夠敬業的話，可能要去看一下眼科了」、「傻眼，會講這種話的人一定沒去現場看 全部的FA都淋雨跳很辛苦好嗎！」