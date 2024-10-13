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今（13）日為國慶日假期週日，交通部高速公路局表示，下午國道主要壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、國1北向新竹系統至湖口、大雅至台中系統、國3南向新店至中和、國3北向高原至大溪、竹山至南投、國5北向宜蘭至頭城，其餘路段行車大致正常。截至18時，國道交通量為74.8百萬車公里，預估今日交通量為106百萬車公里，仍在預期範圍。另查今日15時9分，國1北向167公里處4小客追撞事故占內2車道，於15時54分排除，造成後方車流回堵8公里；15時27分，國1北向320.5公里處3小客車追撞，15時50分事故排除，造成後方車流回堵約4公里；15時33分國1南向314.9公里處2小客車追撞，15時37分事故排除，造成後方車流回堵約5公里，上述事故均嚴重影響整體車流順暢。18時，國道5號各入口匝道除頭城(台9及宜4)回堵1公里，主線車速逐步提升，故國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制目前執行中。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。高公局祝全體國人行車平安。