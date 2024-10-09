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▲決勝點高承睿點數壓力，打到決勝局才以3：2拿下，中華男團晉級4強。(圖／取自WTT)

桌球亞錦賽男團4強全數產生，中華男團在8強戰打到決勝點、決勝局才晉級，在「沉默殺手」林昀儒一人拿下2點的帶領下力克香港，以3：2總比分有驚無險的過關，下一場要對上印度。而霸主中國大陸則是要和韓國來競爭決賽席次。這次對上香港，中華男團迎面本來就開大，但對手在33歲老將黃鎮廷的帶領下，打得相當頑強，後者首點就以3：2戰勝高承睿，第2點的林昀儒3：1擊敗陳顥樺，但林兆恆又以3：2擊敗我國馮翊新搶先聽牌。關鍵第4點，雙方主將正面交鋒，林昀儒實力壓制，以3：1擊敗黃鎮廷，幫我國營續戰線，決勝點高承睿點數壓力，打到決勝局才以3：2拿下，中華男團晉級4強。中華隊下一輪的對受將是印度，這支隊伍近年來進步神速，在42歲老將阿昌塔（Achanta Sharath Kamal）坐鎮第3點的情況下，最終以3：1擊敗對手，拿下4強門票。而中國在稍早的8強戰以3：1擊敗伊朗，但卻贏得不輕鬆，王楚欽爆冷敗給14歲的伊朗小將Benyamin Faraji，跌碎眾人眼鏡，林詩棟也打滿5局才晉級。至於韓國則是靠著張禹珍在第4點擊敗張本智和，最終3：1晉級。