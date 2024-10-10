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（中央社里斯本9日綜合外電報導）颶風柯克（Kirk）的餘威今天橫掃西歐，將葡萄牙和西班牙的樹木連根拔起，接著挾帶強風大雨侵襲法國。法新社報導，葡萄牙民防局表示，當地連夜發生1300多起事故，其中3/4涉及葡萄牙北部的樹木倒塌。受災最嚴重的是北部主要城市波圖（Porto），當地有400棵樹被連根拔起。同樣位於北部的巴塞羅斯（Barcelos）附近有車輛受損、鐵路服務中斷。葡國電力供應商表示，這場風暴導致超過30萬戶停電。葡國氣象和民防官員預測風速將高達每小時120公里並伴隨大雨，並出現7公尺高的海浪，因此海岸進入黃色警戒。西班牙氣象官員對當地北部和西北部地區發出橘色警報，提醒阿斯圖里亞斯（Asturias）地區的風速可能高達每小時140公里。位於西班牙西北部的加利西亞（Galicia）則傳出土石流和樹木倒塌阻塞道路，但沒有其他重大損失。法國氣象局（Meteo France）對全國30個省發布橙色警報，預計出現大雨和強風。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131009