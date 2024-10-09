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再過82天，台灣進入超高齡社會，55歲以上人口將超過700萬人，國科會主委竟說，高齡者是「特定人」，科技政策不能為特定人服務。對此民眾黨立委吳春城要求國科會提出「高齡化社會」的科技研究計畫，以因應眼前的人口老化危機。立院教育及文化委員會9日進行的「國家科學及技術委員會業務報告」，吳春城在質詢國科會主委吳誠文時，直陳雖經過多次溝通，但國科會面對超高齡社會來臨，觀念仍沒有改變，業務報告內容完全跳脫不了過去思維，跟10年前相較幾乎並無二致，除了健康醫療外，人口問題日益嚴重，竟沒有其他壯世代相關研究。吳春城表示，中高齡人口已佔台灣1/3人口，已不是吳主委口中的特定族群，且壯世代已貢獻龐大的稅收來源及消費商機，為何科研計畫獨漏壯世代，還以國科會不會照顧特定人的理由回應，還活在1970年代的舊思維，這是大錯特錯。吳春城委員質詢時別強調，希望國科會就壯世代科技平權，打造壯世代友善生活環境，推動一系列研究計畫，畢竟科技研究不能遺落壯世代。吳春城委員強調，國科會不能只將壯世代的人設停留在長照方面，科研計畫不能只是為做而做，而是要為下一代著想。他最後要求國科會提出「高齡化社會」的科技研究計畫，以因應眼前的人口老化危機。