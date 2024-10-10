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2024年諾貝爾獎即將揭曉，但在全球戰火頻仍的背景下，今年的和平獎頒發顯得更具挑戰，其中可能獲獎的候選人名單受到高度關注，當中包含聯合國秘書長古提瑞斯（Antonio Guterres）、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）以及國際法院（ICJ）等。根據《法新社》、《路透社》報導，今年的諾貝爾和平獎候選人都與全球各地的人道救援和和平推動密切相關，特別是面對俄烏戰爭、以哈衝突以及蘇丹內戰等重大危機。專家學者們認為，2024年的全球局勢使「人道精神」更加突出，因此在這些領域有所貢獻的個人或組織成為獲獎呼聲最高的群體，其中呼聲最高的就是聯合國秘書長古提瑞斯（Antonio Guterres）。諾貝爾獎專家兼歷史學家史文（Asle Sveen）認為，今年和平獎應該頒給他，並猜測他可能和某個聯合國機構共同獲獎。史文稱，「聯合國需要盡可能爭取支持和關注，在對抗那些主張『強權即公理』的勢力時才站得住腳…頒發和平獎給古特瑞斯將賦予他一次獨特的機會…警告人們力抗那些讓聯合國和世界秩序變得無關緊要的危險。」不過對於這個可能共同獲獎的機構聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）則有些許爭議，該組織時常因為和巴勒斯坦組織哈馬斯具有潛在關聯而受到質疑，若頒獎給該組織，可能引發以色列政府的強烈不滿。另一方面，國際法院致力於通過法律解決國際爭端，特別是對俄烏戰爭和以巴衝突中的裁決，儘管其影響力有限，但仍可能因其促進國際法治的貢獻而被表彰。至於「和平獎從缺」的可能性則被認為並不大，尤其是自1972年以來，諾貝爾和平獎已經52年沒有懸缺過，除了古提瑞斯、UNRWA以外，國際刑事法、制止殺手機器人運動（Campaign to Stop Killer Robots）、以及阿富汗女權活動家塞拉伊（Mahbouba Seraj）等也被提名為和平獎的潛在人選。