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白宮表示，美國總統拜登(Joe Biden)和以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)9日同意，將在以色列考慮對伊朗的回應之際保持「密切聯繫」。這位美國領導人還呼籲尼坦雅胡，把對黎巴嫩平民的傷害「降到最低」。這是兩位領袖近2個月來的首次通話。在距離美國總統大選不到4週之際，華盛頓正在加強施壓，不要對伊朗的石油或核子設施發動攻擊。在白宮宣讀的通話內容中，並沒有直接提到對伊朗上週飛彈攻擊以色列可能採取的報復，但表示拜登「明確」譴責德黑蘭的攻擊、並承諾對以色列的「堅定」支持。白宮並補充說，美國副總統、同時也是民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)也加入了這次通話。白宮表示，拜登和尼坦雅胡「同意在未來幾天，直接或透過他們的國安團隊來保持密切聯繫」。美、以領袖通話之際，正值以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)9日承諾，「我們對伊朗的攻擊將是致命的，精準的和出其不意的」。葛朗特原訂9日在華盛頓與美方商討以色列的回應，但在最後一刻被尼坦雅胡推延。根據白宮表示，拜登和尼坦雅胡也討論了以色列對位於黎巴嫩的伊朗盟友真主黨(Hezbollah)的攻勢。拜登「重申」以色列有權自我防衛來面對真主黨的火箭攻擊，「但在同時強調需要把對平民的傷害，特別是在貝魯特人口稠密區的傷害「降到最低」。尼坦雅胡9日稍早警告，黎巴嫩面臨像巴勒斯坦領土加薩(Gaza)一樣的「毀滅」。自從巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯(Hamas)在去年10月7日突襲以色列以來，加薩就一直遭受無情轟炸。兩位領袖在加薩問題上也「討論了迫切急需恢復外交努力，好讓哈瑪斯釋放被扣押的人質」。白宮稍早稱這場持續約30分鐘的通話，是「直接」、「坦誠」且「富有成效」。白宮新聞祕書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，在伊朗發動攻擊後，美國和以色列政府自上週起就一直進行討論，而拜登與尼坦雅胡的通話持續了這些討論。「我們將繼續與以色列討論他們將如何回應」。更多中央廣播電臺新聞