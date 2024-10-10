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日本前首相麻生太郎8日出席國慶酒會時，表示台灣是一個「鄰近日本的國家」。日本資深媒體人矢板明夫指出麻生太郎對日本外交政策十分熟悉，非常清楚此發言將突破外交禁忌，但仍選擇這麼做的理由可能有三個，除了對中國不滿，並力挺台灣之外，還有一個原因是「要給日本首相石破茂難堪」。麻生太郎8日在東京大倉酒店出席台灣駐日本經濟文化代表處主辦的「雙十」國慶酒會，在致辭中表示，台灣是一個「鄰近日本的國家」，更稱即使兩國沒有邦交，維持友好關係具有重要意義。麻生太郎同時還說，「中華民國建國和日本的大正元年是同一年，迄今已有113年歷史」，似乎是在呼應總統賴清德日前發表的「祖國論」。對此，矢板明夫表示，日本官方長期以來有避免將台灣描述成一個主權國家的慣例。麻生太郎的發言勢必引起中國的強烈反彈。而麻生太郎不僅擔任過日本首相，還曾出任小泉純一郎內閣和安倍晉三內閣的兩任外務大臣。自然對日本的外交政策十分熟悉，也當然非常清楚自己的發言突破了外交的禁忌。矢板明夫認為，麻生太郎會選在這個時期這麼做的理由可能有三個。第一是表達對中國的不滿。「最近中國的軍機侵犯日本領空、試射洲際彈道飛彈也不提前告知日本。加上日本的學童在中國被殺害，中方卻拒不提供詳細信息而且態度惡劣。」第二，則是要給石破茂難看。矢板明夫指出，在前幾天發表的石破內閣的重要人事中，被認為是親中派的岩屋毅和林芳正、分別出任了重要的外相和官房長官、而被認為是親台派的麻生自己的派系，以及其多年的盟友、安倍晉三前首相的派系，遭到了打壓。擁有近100名國會議員的安倍派，竟然沒有一人入閣。麻生太郎本人的自民黨副總裁身分也被換成了虛職的「最高顧問」。矢板明夫表示，雖然在9月27日的自民黨總裁選舉中，麻生派和安倍派的成員大部分支持了高市早苗，在人事上受到一定的冷遇在所難免，但石破茂的做法有點太過頭了，讓麻生太郎非常不滿。在人事發表後，麻生太郎當場拒絕了和石破茂握手、合影。一個人提前離開了會場。「昨天的發言，反映出麻生或許有『反正石破內閣和我沒有關係了。我才不管你外交上有沒有麻煩』的心態。」矢板明夫接續指出，麻生太郎發言最重要的理由，還是要表達「力挺台灣」的意志。「因為石破茂內閣中，已經幾乎沒有了『抗中保台派』的身影。作為前首相，麻生是特意趕來參加國慶酒會、向國內外表達支持台灣立場的。今天石破茂首相解散了眾議院。84歲的麻生太郎，再次披上了戰袍，回到家鄉福岡縣，投入下一屆選舉。如果不出意外，他將在三個星期後重返國會，隨時等待機會，率領黨內非主流派倒閣。」