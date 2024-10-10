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▲台北市長蔣萬安今天帶著二寶、三寶領跑。（圖／台北市政府提供）

今（10）日是雙十國慶日，除了國慶大會外，台北市政府上午7時在市民廣場舉辦「中華民國113年國慶升旗暨慶祝活動」，台北市長蔣萬安也帶著兩個兒子領跑。被問及總統賴清德今天國慶演說將強調「跨」？蔣萬安喊話，期許賴清德能夠跨越意識形態，帶領著大家熱愛中華民國。台北市政府上午7時在市民廣場舉辦「中華民國113年國慶升旗暨慶祝活動」，以「龍慶雙十，台北應援」為主標，由蔣萬安親自出席升旗典禮，並為響應世壯運，蔣也會率領3000餘名市民，於台北市政府前起跑，沿著市政大樓周邊道路慢跑。蔣萬安於領跑後進行媒體聯訪。有媒體關心二寶、三寶都來了，為何獨缺大寶？蔣萬安解釋，大寶因為他青少年了，「所以我完全尊重他，而且很有自己的想法，我說過他是我見過比我還要酷的人，所以我想他今天應該有安排一些他的活動，我覺得不勉強」。蔣萬安也分享，昨天晚上有告訴二寶、三寶，今天會來升旗也會來路跑，他們都非常興奮，所以昨天早早就睡了，一早起來太太就趕快幫他們換上衣服，餵他們吃早餐，剛剛唱國歌的時候，二寶其實他在家裡有練習，所以他也會嘴巴跟著唱國歌，三寶還小，但是因為他現在已經開始會跑了，去年還沒有帶三寶，今年特別帶他來，他一路上也非常乖，讓我抱著跑完一圈也哭也不鬧，所以很開心。針對立法院長韓國瑜昨天上廣播節目時稱，他覺得過去8年中華民國的國慶扭扭捏捏，主辦單位不太願意「中華民國」四個字亮出來？蔣萬安認為，今年的國慶不只在台北市，各個街道都掛滿國旗，在捷運許多站也都掛上國旗，國旗晚會第一次在大巨蛋舉辦 ，具有歷史意義，整場活動也都是滿滿中華民國的意象，今天準備國旗一下就被搶光，感受到大家對於中華民國的熱愛。至於賴清德今天國慶演說將強調「跨」，蔣萬安認為，期許賴清德能夠跨越意識形態，帶領著大家熱愛中華民國。另外，針對前總統馬英九不滿賴清德「新兩國論」，臨時取消行程？蔣萬安則強調，對於賴清德專業團隊有很深的期許，希望跨過意識形態，能夠以民為本 ，能夠傾聽民眾的心聲，在各項議題政策規劃上都希望能夠符合民眾的期待。