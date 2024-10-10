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基隆市長謝國樑罷免案投票將於10月13日登場，今（10）日是國慶日，謝國樑協同國民黨立委林沛祥、羅廷瑋、王鴻薇、牛煦庭、廖偉翔等人，赴基隆信義市場拜票。謝國樑表示，他上任一年多做了很多事，近日因颱風過境，市府團隊全力救災，自己也奔波於勘災，故稍暫停反罷免行程，他也表示，在未來僅剩的三天，他會把握每分每秒來爭取市民支持，一起投下不同意罷免票。王鴻薇表示，此次罷免行動的本質本就是政治惡鬥，她再次呼籲基隆市民朋友10月13日站出來反惡罷，共同投下「不同意罷免」票。羅廷瑋指出，身為三寶爸，他對於謝國樑市長針對兒少的用心感到十分溫暖，也希望市民朋友一定要出來投票，行使自己的公民權並捍衛善良的謝國樑；廖偉翔強調，謝國樑很善良，基隆市民也很善良，善良的人務必要相互支持方能阻絕惡罷耽誤基隆。牛煦庭表示，謝國樑是跟人民最沒有距離的政治人物，切勿讓善良又溫暖的人在政治惡鬥中被白白犧牲。他強調，謝守護市產、打擊毒瘤就是勇敢的象徵，他也希望基隆市民務必投下不同意罷免，用行動拒絕仇恨政治。林沛祥強調，罷免投票將至，請市民朋友支持不同意罷免，幫基隆人恢復和平且安居樂業的生活。