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國科會推出博士生獎學金，一個月4萬元，補助三年，共400名額，讓明年想讀博士班的考生提前申請，申請期限到這個月底。國民黨立委葉元之9日質疑，國科會完全沒宣傳，大多數人都不知道這個計畫，質疑國科會搞黑箱，擺明是給「巷子內」的人申請。國科會主委吳誠文認錯表示，「這是我們執行的問題」、「我們要改」。葉元之9日質詢時指出，這項政策是要提供誘因，提供上百萬元，補助讓優秀人才不致因爲經濟問題，而不去讀博士班，可是明年入學考生的申請期間，卻是今年10月1日到10月31日，很多人是在明年各校考試簡章出來後，才會決定要不要報考，造成大多優秀考生沒有機會得到補助。其次，葉元之也提到，這個計劃宣傳不足，不僅沒有發布新聞，甚至國科會臉書都沒相關貼文，「是只給國科會『巷子內』的人申請嗎？」他去問了很多學校老師、學生，都不知道這個計劃。葉元之批評，種種問題都凸顯國科會辦理這個研究計畫，辦得多麼隨便，學生也不買單；不僅很多博士生陳情，葉元之也秀出網路社群博士生的抱怨貼文，有成功大學學生說打電話到國科會詢問，結果國科會人士卻回，「就提早規劃不會喔？」還說各單位獎學金那麼多，可以去申請別的，讓他感覺是不差你這一個！也有清華大學學生說，入學才知道這個獎學金，但不能申請，署名「一路打工兼差苦撐到現在快畢業的一個學生，奉勸大家讀博士班要三思」。