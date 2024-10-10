今（10）日為國定假日國慶雙十節，高速公路局表示，截至8時全國道路況皆大致正常，預判今日上午重點壅塞路段為「國1南向楊梅-新竹」、「彰化系統-埔鹽系統」、「國3南向土城-關西」、「快官-霧峰」及「國5南向南港系統-頭城」，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發。
高公局表示，昨（9）日全日交通量為 101.2百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，國5交通量為2.7百萬車公里，與平日年平均交通量相當。
昨日下午國道除了部分都會區路段受下班車流影響而有壅塞情形外，其餘國道路段大致正常，整體車流於20時30分紓解。
另外，高公局也提醒，今日國慶焰火將於虎尾高鐵特定區施放，欲觀賞焰火民眾請先至「2024國慶焰火在雲林」網站-交通資訊( https://2024fireworks.yunlin.gov.tw/cp.aspx?n=9329 )查詢，預為規劃交通動線，並建議用路人多利用公共運輸前往。
最後，高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。另假期間部分地區有局部短暫陣雨，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離並小心駕駛，以因應突發狀況。
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昨日下午國道除了部分都會區路段受下班車流影響而有壅塞情形外，其餘國道路段大致正常，整體車流於20時30分紓解。
另外，高公局也提醒，今日國慶焰火將於虎尾高鐵特定區施放，欲觀賞焰火民眾請先至「2024國慶焰火在雲林」網站-交通資訊( https://2024fireworks.yunlin.gov.tw/cp.aspx?n=9329 )查詢，預為規劃交通動線，並建議用路人多利用公共運輸前往。
最後，高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。另假期間部分地區有局部短暫陣雨，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離並小心駕駛，以因應突發狀況。