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▲洪榮宏（右）和女婿有不少共同點，很放心把女兒交給他。（圖／洪榮宏提供）

▲洪美福（中）出嫁，母親陳施羽（右）心中充滿感動。（圖／摘自FB）

▲洪美福（中）穿上結婚禮服和母親陳施羽（左三）等家人拍攝全家福。（圖／摘自FB）

61歲的金曲歌王洪榮宏近日出席了小女兒洪美福的婚禮，他與前妻陳施羽、陳施羽目前婚姻中的家人們團聚一堂，大家一起見證洪美福人生中最重要的一刻，氣氛幸福、祥和。他坦言雖然還是會不捨女兒年紀輕輕就嫁為人婦，可是女婿不但跟他一樣英文名字都叫Joshua(約書亞），有同樣的宗教信仰，而且也是音樂人，吉他還彈得很好，跟女兒有共同興趣，因此很放心把女兒交給他。洪榮宏和陳施羽總共有2女1子，目前各有各的家庭生活，陳施羽在社群網站上發布了女兒婚禮的照片，她和現任丈夫、家人也和洪美福拍了全家福的合照，充滿溫馨的感覺，洪榮宏則是很低調，這些照片上並未入鏡，可是人也在現場。表示在女兒和女婿結婚之前，有見過好幾面，也有一起吃飯，對25歲的女婿很喜歡，透露他們在教會認識，有共同信仰，相信上帝一定會祝福他們。陳詩羽則在臉書上寫道：「有人問我怎麼捨得這麼早嫁女兒？因為我認為對她而言，這是一個更好的開始。能在更年輕時重設人生目標，邁入人生另一個階段，對兩個孩子和兩家父母而言，是令人安慰、皆大歡喜的新鮮事！確實我鼻酸了幾次，淚流了幾次，但不是捨不得，是終於等到了她成家的這一日；遇到了彼此相愛、價值觀相近，也願意一起學習、成長的另一半，難能可貴疼惜她的婆家。」言詞中道盡母親為女兒著想又欣慰的心情。