我是廣告 請繼續往下閱讀

在中國結束「十一」長假之後，10月9日，A股三大指數震盪下挫，滬深京個股超5000隻下跌，滬指失守3300點。先前，中國A股連續6個交易日大漲，吸引大批股民入市，不過隨著股市下跌，也隨即出現了一批被套牢的股民，其中以大學生股民佔大多數。根據《自由亞洲電台》報導，近期中國A股市場波動吸引了許多年輕的投資者，尤其以「零五（2005年出生）後」的大學生佔大多數。他們在這波股市熱潮跑步進場，儘管面對市場風險，仍舊充滿信心。一名重慶大學生小王，今年才18歲，就將暑假兼職賺到的5000元人民幣積蓄投入股市，且是抱著「血本無歸」的心態在進行投資。小王透過財經資訊了解市場訊息，認為股市中的不確定性是他的學費。另一名19歲深圳金融專業大學生小馬，則是從初中起接觸基金投資，這是他首次進入股市。他投入了3萬人民幣，認為A股市場已觸底反彈，當前的回調只是短期現象。長沙股民陳先生向《自由亞洲電台》表示，年輕股民缺乏經驗，在股市熱潮迷失方向。他認為當前的股市反彈效應短暫，年輕人入市只是衝動，長期來看，經濟並無好轉。他表示，「很明顯，現在的經濟已經全面癱瘓。北京想把股市炒到一個興奮點，刺激經濟，但這是一個短暫的效應，沒有什麼持續性效果。」他表示在長沙街頭看到寫有「捂住錢袋子」的文字，「這句話現在仍然適用。」廣東股民曾先生也表達了類似的看法，稱當前的股市炒風由官方「保駕護航」，意在吸引新的韭菜。他認為，年輕人缺乏經驗，容易上當受騙。而曾先生也注意到一些居民爲了炒股，甚至賣房或貸款，顯示出過度的市場投機，「要新的韭菜入場。在一個沒有經濟向好的情況下，股市突然暴漲，顯然是個大騙局。年輕人缺乏經驗，難免受騙入局。」一名股民張先生則警告，目前股市還未到崩盤的時刻，但風險卻始終存在。即便在牛市中，個別股民仍可能爆倉。「還沒有到崩盤的時刻，除非個別股民運氣特別不好，一般不太容易爆倉。但這個危險卻時時刻刻存在，而且即使在牛市當中都會有大的盤爆倉。」先前傳出寧波有一名股民因為爆倉損失了500萬人民幣，因此在商場墜樓的消息，不過遭到官方迅速闢謠稱此消息不實。與此同時，在網路上也瘋傳著，與炒股可能會有相關的負面消息，如墜樓、砍人等都事情都會遭到封鎖。