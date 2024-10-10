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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）消息人士告訴路透社，美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）自7月底投入大選以來，競選團隊和相關政治委員會已募得10億美元（新台幣322.7億元）。賀錦麗是在總統拜登7月21日宣布不再爭取連任後才投入選戰，但此後資金以前所未見的速度流入賀錦麗競選團隊帳戶、所屬政治行動委員會以及民主黨內。她獲民主黨正式提名為總統候選人當天即募集2500萬美元，約1個月內累積到5億美元。另一方面，前總統川普和共和黨8月募得1.3億美元，至當月底有2.95億美元現金，相較於賀錦麗和民主黨的4.04億美元。賀錦麗與川普選情緊繃，在全美民意支持度方面，賀錦麗領先的幅度正在縮減。根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新出爐的民調結果，兩人在許多關鍵搖擺州勢均力敵。消息人士表示，募款金額反映出捐款人對11月5日大選的熱衷程度，且這些資金除將用於投放廣告，也將做為搖擺州競選作業和人事的經費。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1131010