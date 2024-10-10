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▲國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜身穿中華民國色系穿搭。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.10）

▲賴清德就任後首度出席國慶大會。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.10）

▲前總統陳水扁與前總統蔡英文並肩唱國歌。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.10）

▲總統賴清德出席光雕展。（圖／記者李政龍攝，2024.10.08）

▲時任民進黨候選人賴清德出席2024總統辯論會。（圖／ 資料照片）

▲時任民進黨候選人賴清德前往台南市安平國中投票。（圖／資料照片）

雙十國慶今（10）日登場，其中，擔任國籌會主委的立法院長韓國瑜穿搭超吸睛，身穿黑色西裝搭配白襯衫，領帶是紅色底色配上藍色花紋，穿搭堪稱「青天白日滿地紅」。至於總統賴清德，則是繫上領帶「紫色斑點」領帶。值得注意的是，這條領帶已經不是第一次出現在公開場合，像是昨天國慶光雕展、總統投票日、辯論日都有這條領帶的身影。國慶大典今早在總統府前廣場登場，今年的國慶主題為「中華民國生日快樂」，政界大咖也都受邀出席，包含國民黨主席朱立倫、親民黨主席宋楚瑜以及前總統陳水扁等人，前總統馬英九則因不滿賴清德「新兩國論」，臨時取消出席。至於民眾黨主席柯文哲雖然仍因京華城案而被羈押，但韓仍貼心留位置。國慶穿搭也是亮點之一，身為國籌會主委的立法院長韓國瑜穿搭超吸睛，身穿基本黑色西裝搭配白襯衫，領帶卻有小巧思，是「紅色底色配上藍色花紋」，穿搭堪稱「青天白日滿地紅」，直接把國旗色系穿在身上，胸前也別上113年雙十節胸章。另外，賴清德則同樣身穿基本黑色西裝搭配白襯衫，並繫上領帶「紫色白點」領帶。值得注意的是，這條領帶已經不是第一次出現在公開場合，像是昨天國慶光雕展、總統投票日、辯論日都有這條領帶的身影。胸前也別上113年雙十節胸章。至於受邀出席的前總統陳水扁，則繫上淺綠色領帶，符合民進黨色調。前總統蔡英文則身穿灰色羅紋西裝外套，走簡約路線，與過去穿著並無太大差異。