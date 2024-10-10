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▲香蕉（左）和老婆（右）在瑞士旅行也不忘發文祝福台灣國慶日。（圖／香蕉 IG）

▲陳志強（右）和曾智希（左）穿著印有「TAIWAN」的T恤，祝台灣生日快樂。（圖／陳志強 IG）

今（10）日是雙十國慶日，每年這天許多網友都會特別關注台灣藝人是否有發文祝福，雖然不多，但還是有部分藝人冒出水面，表達對台灣的愛。像是《寶島神很大》主持人香蕉和他老婆、以及陳志強都陸續發文，舉著國旗或是把國旗穿上身，開心祝台灣生日快樂。男星香蕉是今年第一位發文祝福的台灣藝人，正與妻子在瑞士馬特洪峰旅行的他，在IG上PO出身穿國旗裝的照片，香蕉穿著印有國旗的T恤，老婆更是換上國旗比基尼，兩人在馬特洪峰前開心留影。香蕉發文寫下：「生日快樂，我們第一次跑那麼遠，在瑞士馬特洪峰特地留念！很多瑞士人經過露出笑容，覺得我們很活潑，很開心。出國真的很充實，包括視野和感受，但很期待回台灣的一切，期待工作、期待吃美食、期待開車、期待找朋友、期待回家、期待找家人，出外久了就想家，很想很想，國外風景再怎麼美麗、再怎麼放鬆，還是台灣綜合起來最舒適，期待我們都能做『越國際越在地』的好人。」除了香蕉，另一位藝人陳志強也早早在社群平台上發文。他與老婆曾智希穿上印有「TAIWAN」字樣的T恤，曾智希手拿國旗的揮舞，滿臉笑容，慶祝國慶的同時也不忘放閃，陳志強留下了台灣國旗和生日蛋糕的表情符號，並標註了「TAIWAN」、「Happy Birthday」。