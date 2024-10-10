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▲KID（右）在國慶日興奮發文宣佈女兒朵朵的誕生，並感謝老婆的付出。（圖／KID IG）

▲KID女兒朵朵不但是國慶寶寶，還在10點10分10秒出生，相當巧合。（圖／KID IG）

男星KID林柏昇與「東區妹仔」Rita結婚後，迎來幸福的家庭生活。去年升格為人父的他，今年4月又宣布將迎接二胎女兒「朵朵」，一家四口即將團聚。今（10）日KID在社群平台上興奮報喜，宣布老婆在國慶日平安生下國慶寶寶，影片中可以看到他和兒子木木全程陪伴在側，KID開心寫下：「我有女兒了！地球上可能將多一位女兒傻瓜！」還笑說兒子可能要開始準備逐漸失去父愛。KID在貼文中難掩興奮之情寫下：「2024年10月10日10點10分10秒 地球上正式多了一位二寶爸！可能也會多了一位女兒傻瓜，木木準備開始逐漸失去父愛，老婆與老公的感情越來越淡，真正的濃情蜜意準備散播，我也不知道接下來會發生什麼誇張的事情，只知道現在一切都『好』」。開心直呼有女兒了的同時，最後也不忘感謝老婆：「從很辛苦到真的很辛苦到超級無敵霹靂辛苦的時間，發揮了最大的母愛！堅持到了最後一刻，愛妳愛木木愛朵朵」。KID與「東區妹仔」Rita在2022年結婚，婚後一年便迎來了第一胎兒子「木木」。如今家中又增添了一位成員，KID也正式成為二寶爸，展開了全新人生篇章。