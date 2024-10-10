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今（10）日為雙十國慶大典，總統賴清德上午以「團結台灣 共圓夢想」為題發表演說，提及推動中、小、微型企業的轉型發展，行銷全世界。對此，中華民國全國中小企業總會理事長李育家表示，總統發言讓中小企倍受尊重，「那個會非常的有感覺！」，提醒政府仍須在中小企轉型給予更多協助，才能滿足期待，成為具貢獻企業。他表示，總統發言讓中小企倍受尊重，「那個會非常的有感覺！」而中小企業要完成轉型，必須要滿足很多跨經濟、跨領域部分，譬如要推動數位轉型、淨零碳排及AI等。他期待，政府能夠立即著手去協助中小企成長跟茁壯。強調政府不一定要輔助，但是一定要協助不管是在技術面、財務面、各方面都要給中小企業一些學習跟成長空間，讓它們能夠趕上，成能夠會更具貢獻及能力的企業。至於中小企缺工問題，李育家表示，部分產業需求變大的同時，應該要考慮人力是否充足，包括增加專業訓練、培訓課程都應該符合產業需求有所投入。此外，賴總統在今天上午提到「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」，強調台灣有決心致力維護台海的和平穩定。對此，李育家說，作為一個國家領導人，他要有大智慧，「你要去維持兩岸之間的和平，那是不是對方的接受度怎麼樣，還要找到一個最大公約數的地方」，這有賴兩岸領導人會找到一個最大公約數，友善的相處不會有其他的問題，就不會產生其他爭端。