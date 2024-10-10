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總統賴清德今（10）日發表上任後首次總統國慶演說，提到自己在兩岸、產業及經濟方針。中華民國全國工業總會理事長潘俊榮提到，工總有9萬家廠商在中國投資，期盼雙方可以和平交流；中華民國全國商業總會理事長許舒博則提醒安內才能攘外，應用智慧達到朝野互信。賴清德演說提到，過去，台灣人民用「一跤皮箱走遍全世界」，開創台灣的經濟成就。現在，台灣科技運用一顆晶片驅動全世界，成為繁榮發展的世界動力，「我的使命更是照顧2,300萬台灣人民的生活生計，積極發展經濟，擴大投資社會照顧；並且讓經濟發展的成功果實和全民共享。」針對兩岸，他表示，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬，「我們捍衛國家主權的決心不變。我們維持臺海和平穩定現狀的努力不變。我們希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變。」潘俊榮建議總統，兩岸一定要交流，否則持續冷卻下去將沒有任何進展，強調「不能成為朋友，也不能做敵人」，相信賴總統是個追求兩岸和平的人，對國際上也不願意看到兩岸太過激烈。他提到，工總有9萬多家會員在中國投資，工總扮演兩岸交流很重要角色，也希望能夠扮演兩岸的潤滑劑，帶來更多和諧，這並非基於政治立場，而是經濟未來發展方向思考。許舒博則表達，台灣要先安內才能攘外，認為朝野之間必須要有空間，賴總統身為領導者應該要用智慧來克服朝野如今的對立局面，取得朝野之間互信才能夠對外。他表示，無論要推展甚麼政策，都必須要取得預算及法令支持，「那你預算不過、法令不過，那你講的都是空。」另外，賴清德也在演說提到，持續推動「第二次能源轉型」，確保電力穩定供應，並透過發展多元綠能、深度節能以及先進儲能。工總也提到，認同總統的「第二次能源轉型」，因為倘若未來電力不足，無論是國內外企業都無法在台灣繼續深耕，這是最基本條件。