今年國慶日並未遇上連續假期，高速公路行車狀況穩定。高速公路局今（10）日表示，截至中午12時，國道車多路段為國1南向「埔鹽系統至員林」、「路竹至高科」，其餘路段行車大致正常。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向「苗栗-湖口」、「南屯-后里；國3北向「關西-大溪」、「草屯-霧峰」；國5南向「南港系統-頭城」、國5北向「宜蘭-坪林等路段」。
高公局指出，國道全線交通量為38.8百萬車公里，在預期之流量範圍內，預估今日交通量為102百萬車公里，上午僅部分路段因零星事故造成車速較為緩慢。
8時22分於國1南向193.6公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，於8時45分排除，造成回堵5公里；10時52分，國1北向310.2公里處發生2輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內側車道，於11時6分排除，造成回堵3公里；11時13分於國1南向348.3公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於11時41分排除，造成回堵7公里，事故對整體行車略有影響。
高公局建議用路人利用高速公路1968App、1968網站或收聽警廣，掌握即時路況，避開國道壅塞路段及時段，並建議下午利用國5南向之用路人，儘量於17時後出發；西部國道北向用路人建議14時前出發，以節省行車時間。
另外，今日國慶焰火將於虎尾高鐵特定區施放，欲觀賞焰火民眾請先至「2024國慶焰火在雲林」網站-交通資訊( https://2024fireworks.yunlin.gov.tw/cp.aspx?n=9329 )查詢，預為規劃交通動線，並建議用路人多利用公共運輸前往。
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高公局指出，國道全線交通量為38.8百萬車公里，在預期之流量範圍內，預估今日交通量為102百萬車公里，上午僅部分路段因零星事故造成車速較為緩慢。
8時22分於國1南向193.6公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，於8時45分排除，造成回堵5公里；10時52分，國1北向310.2公里處發生2輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內側車道，於11時6分排除，造成回堵3公里；11時13分於國1南向348.3公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於11時41分排除，造成回堵7公里，事故對整體行車略有影響。
高公局建議用路人利用高速公路1968App、1968網站或收聽警廣，掌握即時路況，避開國道壅塞路段及時段，並建議下午利用國5南向之用路人，儘量於17時後出發；西部國道北向用路人建議14時前出發，以節省行車時間。
另外，今日國慶焰火將於虎尾高鐵特定區施放，欲觀賞焰火民眾請先至「2024國慶焰火在雲林」網站-交通資訊( https://2024fireworks.yunlin.gov.tw/cp.aspx?n=9329 )查詢，預為規劃交通動線，並建議用路人多利用公共運輸前往。