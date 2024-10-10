我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玉山氣象站今天國慶日在門前升起青天白日滿地紅的台灣國旗，海拔高達3858公尺。（圖／玉山氣象站提供）

一年一度的雙十國慶日來臨，今天上午各地都在舉行隆重的升旗典禮，晚上包括雲林虎尾、台北101也都有煙火施放，，前中央氣象局局長鄭明典也轉發至個人臉書，吸引破3000名網友的朝聖。玉山氣象站今天國慶日在門前升起青天白日滿地紅的台灣國旗，海拔高達3858公尺，也是全台最高國旗，玉山氣象站人員也拍攝照片、影片紀錄，鄭明典今早在個人臉書寫道「玉山前，國旗飄飄！國慶日的北峰國旗」，貼文3小時吸引破3000人按讚，網友紛紛留言「多麼美的畫面 ，中華民國生日快樂」、「這畫面太美太感動了吧」、「玉山真的是好美的仙境」、「國旗搭配台灣最具代表的山，太美麗了。」今日天氣部分，只有在，大部分地區的天氣都蠻好；溫度方面，北部、東北部白天高溫25至27度，體感舒適，花東28至30度，中南部可以超30度以上；夜晚清晨，各地預報低溫22至24度，部分空曠地區可能降到20度上下，夜晚清晨較為偏涼，早出晚歸要多加注意。