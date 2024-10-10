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2024年國慶煙火在雲林登場！不過台北101也在今年首度舉辦台北101國慶表演。將在今（10）日晚間8點開始舉行煙火、雷射光雕以及投影表演可以觀賞。現場還有建築燈光、點燈打字，演出一路到晚上10點，台北101董事長賈永婕也將現身與民眾同歡。台北101除了跨年煙火，今年也加入慶祝國慶行列，為慶祝2024年雙十國慶，台北101將於10月10日晚間8點首度舉辦「心動台灣 Cheers‧台北101國慶展演」，包含煙火、雷射光雕及投影，加上建築燈光及點燈打字共同展演。展演地點：台北101大樓北面展演日期：2024年10月10日（星期四）展演時間：晚間8點-10點不過為了國慶表演，台北101周邊道路也實施管制，也請民眾多加注意管制時段與區域。管制時段：10月10日(四)19時40分至20時20分管制路段：一、信義路5段【松仁路至市府路】東往西方向全線封閉。二、松智路【松壽路至信義路5段】雙向全線封閉。三、市府路【信義路5段至松壽路】南往北方向全線封閉。松仁路以西(不含)、松勤街以北(不含)、基隆路以東(不含)、松高路以南(不含)。一、自信義路東往西車流：建議改道左轉松仁路，沿松勤街路往西續行；或右轉松仁路，沿松壽路往西續行。二、自松智路北往南車流：建議改道右轉松壽路，沿基隆路往南續行；或左轉松壽路，沿松仁路往南續行。三、自松廉路東往西車流：僅能右轉松壽路20巷往北續行。