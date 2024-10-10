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▲台灣最強主場36人啦啦隊女孩齊心應援。（圖／棒球協會提供）

▲一粒將在台捷熱身賽，與其餘35位女孩一起應援。（圖／資料照，「熱血江湖：歸來」提供）

▲慈妹將在台捷熱身賽，與其餘35位女孩一起應援。（圖／慈妹臉書）

世界棒球12強賽中華隊正式成軍，全隊將在10月底全員展開集訓備戰12強，兩場自辦熱身賽首先登場，台灣和捷克互動交流日趨頻繁，雙方在各方面合作推展也逐漸加深，中華職棒今年邀請捷克國家隊來台與中華隊舉行熱身賽，捷克隊完成在台的熱身賽後，也將隨即前往日本名古屋巨蛋與日本國家隊進行賽事交流。捷克隊陣容以2023年經典賽參賽陣容為班底，由Pavel Chadim總教練領軍率領包括曾對中國投4局無安打無失分的Daniel Padysak、敲出隊史經典賽首轟的強打者Matej Mensik以及曾三振掉大谷翔平的Ondrej Satoria等選手來台獻技。本賽是預計將有36位女孩在台灣捷克國際交流賽組成最強主場應援團，一同穿上最獨特的Team Taiwan球衣，帶領全場球迷朋友為場上的選手們大聲應援，包括Dragon Beauties口水、心璇、林襄、Queena、星岑、賴可；Rakuten Girls岱縈、穎樂、若潼、筠熹、Yuri、阿布舞；Uni-Girls芮絲、Mina、Yuki、Maggie、一七、妮妮；Passion Sisters畇二、Wendy、怡琪、Julia、希希、晴兒；Fubon Angels丹丹、慈妹、檸檬、奶昔、卡洛琳；Wing Stars米亞、李樂、JC、恬魚、螢螢、一粒，中職六隊啦啦隊女孩齊聚臺北大巨蛋，自辦熱身賽要和球迷齊心為世界12強中華隊加油！