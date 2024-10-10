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▲蔡函岑曬出戒指宣布升格人妻，老公是圈外人。（圖／蔡函岑IG）

▲蔡函岑（左）是五熊（蔡頤榛）的姊姊。（圖／蔡函岑IG）

▲《終極一家》的夏天（汪東城 飾）、寒（蔡函岑 飾）是劇中重要角色。（圖／翻攝GTV DRAMA 八大劇樂部YouTube）

藝人五熊（蔡頤榛）的親姊姊蔡函岑結婚了！蔡函岑今（10）日雙十國慶宣布升格人妻，曬出跟老公牽手以及婚戒照寫下：「是的，我要結婚了！」許多《終極一家》的忠實觀眾也開心留言：「寒終於找到妳的夏天！」收穫滿滿祝福。蔡函岑引用《聖經》路得記1:16的一段金句，在IG表示：「請不要要求我離開你，你往哪裡去，我也往哪裡去，你住在哪我就住在哪，你的民族就是我的民族，你的神就是我的神。」並附上一張婚戒照，正式升格人妻。據悉，她的老公是圈外人。結婚消息曝光後，蔡函岑獲得滿滿祝福，許多網友還學起《終極》裡必喊的咒語「嗚拉巴哈」，寫下「要幸福喔！嗚拉巴哈！」、「終於找到屬於你的夏天（終極劇中角色）」，除了祝福，也掀起滿滿回憶殺。蔡函岑會踏入演藝圈，據悉是當年她陪妹妹五熊去試鏡，因為外貌出眾被挖掘，跟著五熊一起入行，曾演出終極系列劇《終極一班》、《終極一家》、《終極三國》、《終極一班3》走紅，也在《花樣少年少女》、萌學園系列《萌學園之萌騎士傳奇》、《萌學園2聖戰再起》、《萌學園3魔法號令》、《萌學園外傳》都有精彩表現，深受大人小孩喜愛。