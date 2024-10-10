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前總統蔡英文今（10）日出席國慶大典，並與前總統陳水扁比鄰而坐，雙方互動熱絡，而稍早蔡英文也在社群平台祝賀國慶，感謝這麼多年來，再人民大家共同努力下，度過了一次又一次的挑戰，共同成就了更美好的台灣，並強調守護民主自由的生活方式，是堅持不變的理想，自己也會用不同的身份與方式，跟台灣人民與政府，一起堅持這樣理想，最後則呼應賴清德國慶談話，「中華民國加油！台灣加油！」蔡英文表示，今天坐在國慶大典的看台上，跟不同政黨的領袖，一起參與國家的慶典，祝賀國家的發展，這代表台灣多元民主的價值，也象徵國家團結一體的意義。蔡英文說，自己也要特別感謝2300萬人民，這麼多年來，在大家的努力下，度過了一次又一次的挑戰，共同成就了更美好的台灣。不僅如此，台灣也走向世界，如同總統賴清得所說，在國際情勢越混亂的時代，台灣將更沉穩、自信與茁壯，成為區域和平穩定與繁榮的力量。一個更強大的民主台灣，不只是2300萬人民的理想，也是國際社會的期待。蔡英文表示，守護民主自由的生活方式，是大家堅持不變的理想，自己也會用不同的身份與方式，跟台灣人民與政府，一起堅持這樣理想。「中華民國加油！台灣加油！」