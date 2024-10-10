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本屆諾貝爾文學獎（Literature）將於當地時間10日下午1時（台灣時間晚間7時）揭曉，今年獲獎的是韓國作家韓江（Han Kang），獎項表彰其「充滿詩意的散文，直面歷史創傷，揭露人類生命的脆弱」。韓國作家韓江於1970年出生，其作《素食者》、《少年來了》、《白》、《永不告別》在台灣皆已有翻譯出版，代表作《素食者》（채식주의자）的英文翻譯獲得2016年國際布克獎，也是亞洲首部榮獲國際布克獎作品，2018年出版的《白》則是結合自傳、富實驗性質的作品，再度入圍了國際布克文學獎決選。此外，韓江也是史上第18位被授予諾貝爾文學獎的女性，盤點歷屆諾貝爾文學獎120名得主當中，包含前年得獎的安妮·艾諾在內，僅有17位女性，其中還有8人是近20年內才獲獎。自今年10月7日起，諾貝爾獎委員會將依序揭曉生醫、物理、化學、文學、和平等5座獎，其餘獎項將於接下來的幾天揭曉，各獎獎金為1100萬瑞典克朗（約新台幣3414萬元），若得主超過1人則由共享殊榮者分享獎金。〔和平獎〕10月11日（周五）17：00〔經濟學獎〕10月14日（周一）17：45