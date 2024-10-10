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▲《黑白大廚》中黑湯匙廚師「拿坡里美味黑手黨」權聖晙在節目中殺出重圍奪冠。（圖／IG@Netflix）

▲「白湯匙」廚師李愛德華是《黑白大廚：料理階級大戰》第2名。（圖／IG@Netflix）

▲《黑白大廚》季軍是由「三星」姜勝元拿下，在節目中多次展現驚人的刀工，做出精緻料理相當令人印象深刻。（圖／翻攝自Netflix）

▲《黑白大廚》第四名是由黑湯匙廚師「料理狂人尹南魯윤남노」拿下，在節目中浮誇的情緒價值，也讓觀眾印象深刻。（圖/IG@Netflix）

▲《黑白大廚》第五名為白湯匙廚師「蔣皓埈장호준」。（圖/IG@Netflix）

▲《黑白大廚》第六名的鄭智善廚師，在節目中團體開店戰做出被讚不絕口的「港式點心」，最被觀眾記住。（圖/IG@Netflix）

▲《黑白大廚》第七名由黑湯匙廚師「阿姨無菜單料理一號」金美玲拿下，她的餐廳안동집 손칼국시安東家，最便宜只要台幣95元就能開吃！（圖/IG@Netflix）

▲《黑白大廚》第八名白湯匙廚師「崔鉉碩최현석」，優秀的領導能力在團體戰時備受好評。（圖/取自Netflix）

▲「黑湯匙」廚師拿坡里美味黑手黨（權聖晙）奪下《黑白大廚：料理階級大戰》冠軍後，餐廳首次開放預約，爆出11萬人潮搶位置。（圖／IG@Netflix）

《黑白大廚：料理階級大戰》日前已經播畢，最終由黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」權聖晙主廚奪下冠軍，成功擊敗白湯匙「名廚李愛德華」，隨著節目播畢之後，話題度居高不下，不少人都好奇這些主廚的餐廳到底是哪幾間，直呼：「下次去韓國一定要特別去朝聖！」📍餐廳名稱：비아톨레도 파스타바Via Toledo Pasta Bar📍餐廳招牌：義式料理📍餐廳價位：8.9萬韓幣（約新台幣2100元）📍餐廳名稱：610 Magnolia📍餐廳招牌：美式料理、法式料理📍餐廳價位：55至65美金（約新台幣1800至2100元）📍餐廳名稱：트리드trid📍餐廳招牌：法式料理、精緻刀工料理📍餐廳價位：12萬至20萬韓幣（約新台幣2900至4800元）📍餐廳名稱：디핀Deepin📍餐廳招牌：西式料理📍餐廳價位：1萬至5萬韓幣（約新台幣240元至1200元）📍餐廳名稱：네기라이브📍餐廳招牌：日式料理📍餐廳價位：15萬至25萬韓幣（約新台幣3600至6000元）📍餐廳名稱：티엔미미📍餐廳招牌：中式料理、港式點心料理📍餐廳價位：1萬至5萬韓幣（約新台幣240元至1200元）📍餐廳名稱：즐거운술상愉快餐桌、안동집 손칼국시安東家📍餐廳招牌：韓式料理、安東湯麵📍餐廳價位：4000至5萬韓幣（約新台幣95元至1200元）📍餐廳名稱：쵸이닷CHOI.📍餐廳招牌：義大利菜、精緻料理📍餐廳價位：9.8萬至19.8萬韓幣（約新台幣2300至4700元）而隨著《黑白大廚》播至結局之後，各個出現在節目的廚師所開設的餐廳聲量大爆棚，不只韓國國民朝聖，外國旅客也搶訂位，，顯見其節目帶來的效應有多大。除此之外，南韓餐廳預約網站CatchTable日前也公布最受歡迎的黑白廚師餐廳數據，只能說，還沒看《黑白大廚》的民眾有興趣真的可以參考看看，100位頂尖廚師的對決，過程從個人賽、團體賽到最後準決賽的豆腐地獄，