《黑白大廚：料理階級大戰》日前已經播畢，最終由黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」權聖晙主廚奪下冠軍，成功擊敗白湯匙「名廚李愛德華」，隨著節目播畢之後，話題度居高不下，不少人都好奇這些主廚的餐廳到底是哪幾間，直呼：「下次去韓國一定要特別去朝聖！」《NOWnews》也特別精選《黑白大廚》前8名的廚師所開設的餐廳，提供給想吃的民眾收藏，改天要出國玩時，打開文章就能按照行程看要去吃誰的精緻美食料理囉！
🟡《黑白大廚》冠軍/黑湯匙/拿坡里美味黑手黨/權聖晙권성준
📍餐廳名稱：비아톨레도 파스타바Via Toledo Pasta Bar
📍餐廳招牌：義式料理
📍餐廳價位：8.9萬韓幣（約新台幣2100元）
🟡《黑白大廚》亞軍/白湯匙/李愛德華에드워드 리（Edward Lee）
📍餐廳名稱：610 Magnolia
📍餐廳招牌：美式料理、法式料理
📍餐廳價位：55至65美金（約新台幣1800至2100元）
🟡《黑白大廚》季軍/黑湯匙/三星/姜勝元강승원
📍餐廳名稱：트리드trid
📍餐廳招牌：法式料理、精緻刀工料理
📍餐廳價位：12萬至20萬韓幣（約新台幣2900至4800元）
🟡《黑白大廚》殿軍/黑湯匙/料理狂人/尹南魯윤남노
📍餐廳名稱：디핀Deepin
📍餐廳招牌：西式料理
📍餐廳價位：1萬至5萬韓幣（約新台幣240元至1200元）
🟡《黑白大廚》第五名/白湯匙蔣皓埈장호준
📍餐廳名稱：네기라이브
📍餐廳招牌：日式料理
📍餐廳價位：15萬至25萬韓幣（約新台幣3600至6000元）
🟡《黑白大廚》第六名/白湯匙/鄭智善정지선
📍餐廳名稱：티엔미미
📍餐廳招牌：中式料理、港式點心料理
📍餐廳價位：1萬至5萬韓幣（約新台幣240元至1200元）
🟡《黑白大廚》第七名/黑湯匙/阿姨無菜單料理一號/金美玲김미령
📍餐廳名稱：즐거운술상愉快餐桌、안동집 손칼국시安東家
📍餐廳招牌：韓式料理、安東湯麵
📍餐廳價位：4000至5萬韓幣（約新台幣95元至1200元）
🟡《黑白大廚》第八名/白湯匙/崔鉉碩최현석
📍餐廳名稱：쵸이닷CHOI.
📍餐廳招牌：義大利菜、精緻料理
📍餐廳價位：9.8萬至19.8萬韓幣（約新台幣2300至4700元）
《黑白大廚》實境節目爆紅！主廚餐廳爆紅超難訂位
而隨著《黑白大廚》播至結局之後，各個出現在節目的廚師所開設的餐廳聲量大爆棚，不只韓國國民朝聖，外國旅客也搶訂位，像是冠軍的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙的餐廳，今（10）日剛好是開放訂位的時間，結果系統才剛開放，竟然湧入超過11萬人搶訂位，導致系統癱瘓，10月份的餐廳立刻被預約一空，顯見其節目帶來的效應有多大。
除此之外，南韓餐廳預約網站CatchTable日前也公布最受歡迎的黑白廚師餐廳數據，冠軍是由白湯匙廚師崔康祿的餐廳「네오」拿下；第二名則是黑湯匙廚師「外送員大廚」임태훈的「도량（度量）」；第三名則是黑湯匙廚師「三星」的「trid」，後續第四、第五名分別是黑湯匙廚師「料理狂人」尹南魯的「Deepin」以及白湯匙廚師崔鉉碩的「CHOI.」。
只能說，還沒看《黑白大廚》的民眾有興趣真的可以參考看看，100位頂尖廚師的對決，過程從個人賽、團體賽到最後準決賽的豆腐地獄，每一關卡刺激又好看，也能看到廚師們絞盡腦汁的創意以及顛覆一般人對於食材的想像，可以說是今年必看的實境節目，非常的精彩！
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📍餐廳名稱：비아톨레도 파스타바Via Toledo Pasta Bar
📍餐廳招牌：義式料理
📍餐廳價位：8.9萬韓幣（約新台幣2100元）
🟡《黑白大廚》亞軍/白湯匙/李愛德華에드워드 리（Edward Lee）
📍餐廳名稱：610 Magnolia
📍餐廳招牌：美式料理、法式料理
📍餐廳價位：55至65美金（約新台幣1800至2100元）
🟡《黑白大廚》季軍/黑湯匙/三星/姜勝元강승원
📍餐廳名稱：트리드trid
📍餐廳招牌：法式料理、精緻刀工料理
📍餐廳價位：12萬至20萬韓幣（約新台幣2900至4800元）
🟡《黑白大廚》殿軍/黑湯匙/料理狂人/尹南魯윤남노
📍餐廳名稱：디핀Deepin
📍餐廳招牌：西式料理
📍餐廳價位：1萬至5萬韓幣（約新台幣240元至1200元）
🟡《黑白大廚》第五名/白湯匙蔣皓埈장호준
📍餐廳名稱：네기라이브
📍餐廳招牌：日式料理
📍餐廳價位：15萬至25萬韓幣（約新台幣3600至6000元）
🟡《黑白大廚》第六名/白湯匙/鄭智善정지선
📍餐廳名稱：티엔미미
📍餐廳招牌：中式料理、港式點心料理
📍餐廳價位：1萬至5萬韓幣（約新台幣240元至1200元）
🟡《黑白大廚》第七名/黑湯匙/阿姨無菜單料理一號/金美玲김미령
📍餐廳名稱：즐거운술상愉快餐桌、안동집 손칼국시安東家
📍餐廳招牌：韓式料理、安東湯麵
📍餐廳價位：4000至5萬韓幣（約新台幣95元至1200元）
🟡《黑白大廚》第八名/白湯匙/崔鉉碩최현석
📍餐廳名稱：쵸이닷CHOI.
📍餐廳招牌：義大利菜、精緻料理
📍餐廳價位：9.8萬至19.8萬韓幣（約新台幣2300至4700元）
《黑白大廚》實境節目爆紅！主廚餐廳爆紅超難訂位
而隨著《黑白大廚》播至結局之後，各個出現在節目的廚師所開設的餐廳聲量大爆棚，不只韓國國民朝聖，外國旅客也搶訂位，像是冠軍的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙的餐廳，今（10）日剛好是開放訂位的時間，結果系統才剛開放，竟然湧入超過11萬人搶訂位，導致系統癱瘓，10月份的餐廳立刻被預約一空，顯見其節目帶來的效應有多大。
除此之外，南韓餐廳預約網站CatchTable日前也公布最受歡迎的黑白廚師餐廳數據，冠軍是由白湯匙廚師崔康祿的餐廳「네오」拿下；第二名則是黑湯匙廚師「外送員大廚」임태훈的「도량（度量）」；第三名則是黑湯匙廚師「三星」的「trid」，後續第四、第五名分別是黑湯匙廚師「料理狂人」尹南魯的「Deepin」以及白湯匙廚師崔鉉碩的「CHOI.」。
只能說，還沒看《黑白大廚》的民眾有興趣真的可以參考看看，100位頂尖廚師的對決，過程從個人賽、團體賽到最後準決賽的豆腐地獄，每一關卡刺激又好看，也能看到廚師們絞盡腦汁的創意以及顛覆一般人對於食材的想像，可以說是今年必看的實境節目，非常的精彩！