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「館長」陳之漢今（10）國慶日下午在民眾黨西門町集會活動中站台，並發表對台灣死刑的個人看法。館長調侃，台灣的死刑就跟各位的女朋友一樣，「介於有跟沒有之間」。明明有人被判死刑，「但這個人怎麼不會死？」館長更嗆聲，台灣現在有37個死刑犯，統統分到民進黨50幾席立委家「好好教化」。館長發言指出，台灣有37個死刑犯，應該分到民進黨立委家中教化。他更問現場群眾「死的是他們的家人嗎？」「那他們憑什麼幫各位決定，這個人要不要執行死刑？」雖然這次大法官釋憲並未做成死刑違憲的判決，但仍大幅限縮死刑執行。館長強調，這使得台灣的死刑就跟各位的女朋友一樣，「介於有跟沒有之間」。館長更不滿表示，即使台灣有無期徒刑，但同樣也是介於有跟沒有之間，因為被判無期的人很快就能出來，據立委資料大概17年半，「大家認為一條命17年半值嗎？」館長更痛批民進黨「不知廉恥」，應該出來講清楚大法官在「放什麼屁」。他認為，今天在場的群眾不管是哪個政黨、哪個年紀還是哪個性別，「 我相信，大家都應該在這個社會上堅持殺人者死。」最後，館長也呼籲大家，「我們要一起等柯文哲從土城看守所走回來的一天，希望他能平安，希望台灣的法治能更進步。」