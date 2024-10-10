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▲范怡文每天都會維持正常作息，晚上10點就睡覺，8點起來做運動。（圖／翰森娛樂提供）

▲范怡文近年來演出的頻率增加，除了帶來經典歌曲外，也有新歌的表演。（圖／翰森娛樂提供）

▲范怡文將出席本月26日舉行的北捷30民歌演唱會。（圖／翰森娛樂提供）

曾和張清芳對唱〈這些日子以來〉廣受歡迎的范怡文，個人專輯中的〈一生情一生還〉、〈夜那樣深〉等歌曲亦極受歌迷喜愛，卻在正要走紅之際選擇開創服飾品牌，24歲就做起生意，兄弟姊妹加入出資，沒想到卻遭親姊姊掏空公司，從身價2億的CEO背上龐大債務，雖然後來跟姊姊打了8年官司獲勝，也把債務償清，卻變得沒有存款、有時還要朋友幫忙。她去年回歸樂壇、推出新歌〈把自己寵壞〉，本月26日又要在北捷30民歌演唱會上表演，透露61歲還能保有亮麗丰采，多虧了平日幾乎每天堅持作息正常、晚上10點就上床睡覺，然後隔天一早8點運動，才能維持好的身材。范怡文去年10月舉辦「把自己寵壞」演唱會後，演出邀約不斷，她的歌聲依舊動聽，外表也被認為足以進入「美魔女」的行列。她從20多歲起就建立了去健身房運動的習慣，坦言：「很幸運碰到一位非常好的教練帶著我，基本功做得很紮實。」之前因為經營服裝品牌太忙，一度改成在上班前花半個小時游泳1000公尺，然後再去上班，現在又能夠享受在健身房揮灑汗水的樂趣。提到皮膚保養的部分，范怡文笑稱：「所有保養品牌都強調美白，但是我反其道而行，每天下班後趕去曬太陽機，大約15分鐘，把自己曬得非常黝黑光亮。」》如果時間允許，她最喜歡1個小時重訓，1個小時瑜伽，再加1個小時的有氧運動，天天動起來能讓自己維持健康的身心靈；至於飲食，范怡文並不忌口，不過堅持先吃蛋白質，接著蔬菜、澱粉，最後才是水果。范怡文覺得在疫情後應該活在當下，很滿意自己現在的狀態，希望能透過歌聲感動大家，還能站在舞台上演出，就是她覺得最幸福的事。因此，2025年2月14日起，她還將連3天於台北小巨蛋參與《民歌50演唱會》，開心表示：「不管幾歲到幾歲，唱的是回憶，揮灑的是青春，就是最美好的黃金歲月。」