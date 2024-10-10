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雙十國慶大典今（10）日在總統府前廣場舉辦，總統賴清德進行長達25分鐘的談話，對此國民黨立委謝龍介提出四點，包括祖國不見了、質疑兩岸不須對話、有打房打詐無打貪，最後則是蒼白無力的團結口號，表示總統賴清德上任來首次的國情文告，「坦白說，是令人失望的」。謝龍介說，首先是在兩岸論述上，自己曾對賴清德的「祖國論」抱持期待，一位台獨工作者，願意「務實」接受中華民國為「祖國」，向國民黨論述靠攏，當然是好事，但是在這篇文告中，「祖國」這個強而有力的名詞消失了，只剩「113年前」的輕輕帶過。早先他就曾預言，「祖國論」會引來獨派與綠營反彈，看來賴清德已經在壓力下退讓。謝龍介質疑兩岸不須對話嗎？賴清德的文吿，完全沒有提及兩岸應恢復交流，甚至沒有提到恢復對話，這令他非常意外。近期金門撞船死傷，澎湖漁船被扣，陸艇擅闖台海，共機共艦越來越近，ECFA進一步限縮，兩岸卻連起碼的協商都做不到，結果賴清德對此隻字未提，卻去大談俄烏戰爭與中東衝突，這難道是關乎台灣人民的福祉的當務之急？謝龍介表示，從陳水扁到蔡英文，兩岸關係儘管也很緊張，但一方面在類似文告中申明自己的台獨主張，還是會提出兩岸應當交流對話作為平衡，賴清德為什麼不呢？此外賴清德在文告中花了很大篇幅談內政願景，而且講得很細，要打房、打詐，都是人民期待，自己絕對支持。但早先幾份民調顯示賴清德當選後滿意度上升，許多評論歸因於他肅貪打弊，照說這應該是賴政府的「賣點」，打房得罪特定團體都在所不惜了，打貪廣受人民愛戴卻隻字不提，耐人尋味。最後則是蒼白無力的團結口號，謝龍介說，多元價值、不同黨派族群要團結，民主不出亂子，一定得搭配法治。賴清德高喊團結，但正是他本人帶頭違法，立法院修過的法想盡辦法阻撓，立法院通過的法定預算，說不編就不編，做了這樣的事，又在國慶大會上高喊團結，毫無説服力，只是情勒。