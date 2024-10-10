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▲小S開心接受路人和粉絲的包圍。（圖／小S IG）

小S（徐熙娣）在今年入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，再次證明她在綜藝主持界的實力。幽默、親民的個性深受粉絲喜愛，昨（9）日有許多人捕捉到小S和老公許雅鈞現身信義街頭，當場掀起一陣暴動，小S還喝下粉絲遞來的飲料，引發網友熱烈討論。昨日小S趁著假期，和老公許雅鈞開車外出兜風。車窗搖下後，她馬上被路人認出，眾人紛紛發出熱烈尖叫聲，並拿出手機想要捕捉小S的身影，小S也毫不扭捏又親切地對大家比YA打招呼，與粉絲開心互動，展現一貫的親和力。在互動過程中，有一位熱情的路人遞上一杯酒，小S見狀毫不猶豫地一口喝下，展現她親民的作風。坐在一旁的老公許雅鈞則帶著寵溺的笑容看著她，夫妻間的甜蜜感情不言而喻。小S路邊隨機接過粉絲的酒並豪飲的畫面被許多人拍下並上傳到社群平台Threads，影片曝光後立刻引發網友討論。部分網友擔心她的安全，表示：「喝陌生人遞的飲料有點危險」，也有網友認為可能是熟識的大粉絲所提供的飲料，直呼：「只有小S敢這麼豪爽」、「真接地氣！」