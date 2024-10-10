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▲資深藝人汪建民7月才公布罹患肺腺癌第四期，7日晚間癌逝，享年56歲。（圖／汪建民臉書）

▲汪建民在離世前陷入人生低潮，不但欠債鉅額，又得知罹癌噩耗，母親也因為失智送進安養院。（圖／翻攝汪建民臉書）

資深藝人汪建民7月才公布罹患肺腺癌第四期，7日晚間癌逝，享年56歲，胞妹在臉書宣布消息，在演藝圈丟下震撼彈。汪建民的告別式將在13日下午2點舉行，地點位於第二殯儀館，演藝圈好友也陸續到靈堂前致意，家屬也透過他的臉書再度發聲26字，透露告別式不收奠儀，「懇辭各界奠儀，謝謝大家。」先前有消息指出，汪建民2019年傳出因賭博而欠下2000多萬元債務，如今喪葬費疑似付不出來，台北市社會局表示，汪建民並非台北市福利身份，低收入戶系統沒有他的資訊，目前新光醫院和民間資源將會幫助他的喪葬費用。家屬也發文希望外界別過度關注此事，「謝謝各位關心建民哥的媒體朋友們，請原諒我們希望簡單低調的處理。」今（10）日汪建民的家屬再度透過臉書發聲：「建民哥的好朋友們，建民哥的告別式訂於10月13日週日下午兩點於台北市第二殯儀館景行樓三樓至仁一廳舉行，懇辭各界奠儀，謝謝大家。」貼文一出，不少粉絲紛紛留言哀悼，希望他能夠一路好走，「沒有病痛了…」、「各位親愛的建民哥家屬親友們…也望請節哀順便、保重身體」、「建民哥一路好走，去天堂下輩子能做個好人家的孩子。」事實上，汪建民在離世前陷入人生低潮，不但欠債鉅額，又得知罹癌噩耗，母親也因為失智送進安養院，所幸有交往8年的女友Joan不離不棄陪伴在側，還會發文替他加油打氣，汪建民離世後，他的胞妹也特別發文感謝Joan：「謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。」