還記得素人諧星慧慈嗎？過去曾因為在節目《分手擂台》帶著一隻狗娃娃，並且以「OH My God」、「你遜斃了」、「這是我的Baby」等語迅速爆紅，活躍在各大綜藝節目當中，不過後來就消失在演藝圈螢光幕前。最近，有網友貼文發現，過去慧慈帶狗娃娃出門時，很多人覺得奇怪，但時至今日，很多人都會出門帶娃娃且擺拍呵護，讓許多人直呼：「真的好衝擊的流行文化，慧慈走超前面！」
近日有許多網友在社群平台「Threads」貼文指出「以前看到慧慈拿狗娃娃出門還當成寶貝，真的覺得很奇怪，結果長大之後，發現自己也會帶娃娃出門.....只能說慧慈才是走最前面的」、「看到一堆人帶娃娃去演唱會打卡，我真的只想說，慧慈才是真正引領潮流的人。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「.....你不說我都忘了，慧慈才是真正把娃娃帶出門擺拍的先驅」、「我真的是遜斃了....好懷念她在各大綜藝節目搞笑」、「現在的我理解慧慈並成為慧慈，誰都不能阻擋我」、「先知都是寂寞的，慧慈17年前就已經說這個是流行」、「真的耶....好衝擊，我以前也是覺得為什麼要帶娃娃出門，現在自己也在帶。」
慧慈帶狗娃出門沒人懂她！17年後變成「潮流先驅」！
說到慧慈首登娛樂圈，是在2007年登上《分手擂台》而打開知名度，當時的她就拿著一隻小狗，在與男友炫宇激烈爭吵時，多次講出「OH My God，這是我的Baby」，搭配經典的蓮花指以及中英文夾雜的晶晶體，讓慧慈瞬間在社群平台爆紅，形象也就此確立。
後續慧慈上了各大綜藝節目，像是《我猜我猜我猜猜猜》、《王牌大賤諜》等，都會堅持手抱布偶狗娃娃，加上口頭禪「你遜斃了」、「OH My God」等語，讓當時的觀眾都感到非常疑惑，沒想到時至今日，許多人都會購買可愛的布偶娃娃，像是最近超夯的吉伊卡哇，很多人外出必帶，不僅帶去喝咖啡、吃飯、旅遊甚至是看演唱會，都要幫布偶娃娃來個擺拍，讓不少人表示：「當年我還在笑慧慈，原來是我遜斃了喔！」
慧慈消失演藝圈螢光幕前！最新現況曝光
然而慧慈的諧星生涯說長不長，說短也不短，從2007年開始活躍在螢光幕前，2008年甚至被樂團「蘇打綠」邀請擔任演唱會嘉賓，後續也有許多廣告找上門，直到2016年5月和如花、好娜姬以及湯尼陳宣布組成團體「蘆薈雞湯」，結果隔不到兩年，團體就解散，慧慈的演藝生涯也在進軍11年之後斷了炊煙，逐漸被遺忘，也消失在螢光幕前。
現年44歲的慧慈，直到今年的4月，因為胡瓜主持的《綜藝大集合》到新莊錄影，結果沒想到慧慈也到場當觀眾，被瓜哥Cue出來，成為該集節目的一大亮點，慧慈也參與遊戲，現場氣氛非常熱鬧。據悉，慧慈其實有意要復出，但不知道應該要找誰聯繫，坦言如果有機會再回演藝圈，要好好感謝憲哥，因為憲哥過去給了她非常多的機會。
正巧這一波台灣人帶玩偶出門的流行熱潮，讓社群平台又討論起「慧慈」這號人物，不少人也表示在新北市搭公車的話，常常都會遇到慧慈，看起來生活非常平淡正常，未來是否還能在電視節目上常常看到慧慈的搞笑功力，就要看緣份囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「.....你不說我都忘了，慧慈才是真正把娃娃帶出門擺拍的先驅」、「我真的是遜斃了....好懷念她在各大綜藝節目搞笑」、「現在的我理解慧慈並成為慧慈，誰都不能阻擋我」、「先知都是寂寞的，慧慈17年前就已經說這個是流行」、「真的耶....好衝擊，我以前也是覺得為什麼要帶娃娃出門，現在自己也在帶。」
慧慈帶狗娃出門沒人懂她！17年後變成「潮流先驅」！
說到慧慈首登娛樂圈，是在2007年登上《分手擂台》而打開知名度，當時的她就拿著一隻小狗，在與男友炫宇激烈爭吵時，多次講出「OH My God，這是我的Baby」，搭配經典的蓮花指以及中英文夾雜的晶晶體，讓慧慈瞬間在社群平台爆紅，形象也就此確立。
後續慧慈上了各大綜藝節目，像是《我猜我猜我猜猜猜》、《王牌大賤諜》等，都會堅持手抱布偶狗娃娃，加上口頭禪「你遜斃了」、「OH My God」等語，讓當時的觀眾都感到非常疑惑，沒想到時至今日，許多人都會購買可愛的布偶娃娃，像是最近超夯的吉伊卡哇，很多人外出必帶，不僅帶去喝咖啡、吃飯、旅遊甚至是看演唱會，都要幫布偶娃娃來個擺拍，讓不少人表示：「當年我還在笑慧慈，原來是我遜斃了喔！」
慧慈消失演藝圈螢光幕前！最新現況曝光
然而慧慈的諧星生涯說長不長，說短也不短，從2007年開始活躍在螢光幕前，2008年甚至被樂團「蘇打綠」邀請擔任演唱會嘉賓，後續也有許多廣告找上門，直到2016年5月和如花、好娜姬以及湯尼陳宣布組成團體「蘆薈雞湯」，結果隔不到兩年，團體就解散，慧慈的演藝生涯也在進軍11年之後斷了炊煙，逐漸被遺忘，也消失在螢光幕前。
現年44歲的慧慈，直到今年的4月，因為胡瓜主持的《綜藝大集合》到新莊錄影，結果沒想到慧慈也到場當觀眾，被瓜哥Cue出來，成為該集節目的一大亮點，慧慈也參與遊戲，現場氣氛非常熱鬧。據悉，慧慈其實有意要復出，但不知道應該要找誰聯繫，坦言如果有機會再回演藝圈，要好好感謝憲哥，因為憲哥過去給了她非常多的機會。
正巧這一波台灣人帶玩偶出門的流行熱潮，讓社群平台又討論起「慧慈」這號人物，不少人也表示在新北市搭公車的話，常常都會遇到慧慈，看起來生活非常平淡正常，未來是否還能在電視節目上常常看到慧慈的搞笑功力，就要看緣份囉！