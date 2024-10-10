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▲台灣現在許多人出門都會帶上自己熱愛的娃娃，並且幫忙擺拍，不論是吃飯、喝咖啡還是看演唱會，都會帶著娃娃出門。（圖/讀者授權提供）

▲慧慈17年前帶狗娃娃上節目、出門，當時許多人不能理解，如今台灣出現這樣的流行文化。（圖/YT@linda04888）

▲現年44歲的諧星慧慈消失螢光幕6年，今年4月意外現蹤新莊看《綜藝大集合》錄影，結果眼尖的胡瓜從人群Cue她出來。（圖／民視提供）

還記得素人諧星慧慈嗎？過去曾因為在節目《分手擂台》帶著一隻狗娃娃，並且以「OH My God」、「你遜斃了」、「這是我的Baby」等語迅速爆紅，活躍在各大綜藝節目當中，不過後來就消失在演藝圈螢光幕前。最近，有網友貼文發現，近日有許多網友在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真的耶....好衝擊，我以前也是覺得為什麼要帶娃娃出門，現在自己也在帶。」，搭配經典的蓮花指以及中英文夾雜的晶晶體，讓慧慈瞬間在社群平台爆紅，形象也就此確立。後續慧慈上了各大綜藝節目，像是《我猜我猜我猜猜猜》、《王牌大賤諜》等，都會堅持手抱布偶狗娃娃，加上口頭禪「你遜斃了」、「OH My God」等語，讓當時的觀眾都感到非常疑惑，然而慧慈的諧星生涯說長不長，說短也不短，從2007年開始活躍在螢光幕前，2008年甚至被樂團「蘇打綠」邀請擔任演唱會嘉賓，後續也有許多廣告找上門，，慧慈也參與遊戲，現場氣氛非常熱鬧。正巧這一波台灣人帶玩偶出門的流行熱潮，讓社群平台又討論起「慧慈」這號人物，