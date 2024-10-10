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北科大大學部最高額獎學金─「宋恭源獎學金」開辦至今近二年，近日由電資學院舉行2024宋恭源獎學金專題講座，「宋恭源獎學金」創辦人、光寶科技創辦人宋恭源親自主講「自我超越之道─逆境的轉念」，分享成功人士具備的思維特質，與在座逾400位師生共同勉勵。北科大副校長楊重光表示，諾貝爾獎2014年才頒給LED發明者，而宋創辦人在將近半世紀以前就瞄準LED產品，成立光寶科技，目前業務涵蓋光電、資訊及消費電子、雲端及物聯網等，市值達二千多億元，一路以來始終走在科技前沿，展現遠見與卓越的領導力。北科大電資學院院長張陽郎介紹，光寶科技是全球最大光耦合器供應商，多項產品創下世界第一，宋創辦人不僅為工研院院士，也是北科大創校以來首位名譽博士，期許同學未來成為各領域的「宋學長」，把困難當作養分，效法前人登上高峰。演講一開場，宋恭源引用英國著名小說《雙城記》：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」小說背景的法國大革命造成社會動盪，卻成為自由平等思潮席捲全球的開端。他表示，各位同學要有心理準備，即將成為人類史上活得最久的一群人；然而，昨天學到的東西，今天可能全無用武之地。今天不能停留在昨天，明天不能停留在今天，每一個進步，都代表自我的突破，也代表跨越一種逆境。他以「太極」說明禍福相倚的道理：黑暗中仍有小白點，再辛苦的逆境，若能靜下心好好體會，反而能發現其中契機，造就自我成長；再好的環境，如果自大、自我滿足，成功也會逐漸走向失敗。有些公司曾做到全球第一，也是產業技術的先行者，但因缺乏勇氣接受時代的變遷，最終走向衰退的命運。「我們的命運，由我們的思想決定；每一個逆境，都是累積未來成長的糧食。」許多成功的企業家都證明了，任何環境上的局限，不能限制一個人的格局，成功的關鍵完全在於自身的努力。「有些『失敗』，比成功更珍貴。」回首過往，宋恭源本來在美商德州儀器台灣分公司LED封裝部門擔任工程師，領著令人稱羨的高薪，後因德儀退出LED產業被迫裁員，繼而從失業到創業，成立台灣第一家上市電子公司。「創業是一條很陌生的路，在我生命最困難的時間點，造就我生命的轉折點，從此一路往前衝。」當初他也發現，國外的薪資與就業環境可以做為良好範例，而台灣人的能力也很好，因此立志，有一天一定要創立全球性的企業，也要在國外創立公司，聘請全球員工，建立國際化團隊。雖然家境清寒，在台灣土生土長，最後他不僅創業成功，更拚到集團轉投資公司於美國那斯達克掛牌上市，源自於有這個心、有這種意志力，再困難也不妥協，成就了今日的事業版圖。宋恭源以自身奮鬥歷程勉勵學子，只要有心，努力不懈，一定能克服困難。尤其AI時代日新月異，「你們的時代是全新的時代，會比以前的人更辛苦，也會比以前的人更精彩。」宋恭源的恩師、北科大電子系榮譽教授王瑞材也親自到場支持。他表示，在北科大教學服務六十多年，看過許許多多學生，宋董事長今天能有如此成就，個人的思維至為關鍵，成功並非偶然。很高興他能回到母校，以正向身教激勵後進，同時也以愛惜後輩的初心回饋母校，回饋社會。